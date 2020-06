Magoya: prendas artesanales con dedicación y estilo

View this post on Instagram

✨ Cada día qué pasa me enamoro más y más de Magoya, de este emprendimiento que hoy es nuestra vida, mía, de mi mamá y de mi abuela ♥️ Tres generaciones dándolo todo 💪🏽 Sabemos que en el shop no hay mucho stock pero sepan que de este lado lo estamos dando todo para que cada una de ustedes tenga un poquito de Magoya en sus casas 💕🏡 Somos cortadoras, costureras, planchadoras, communitys, despachantes y otras tantas cosas más que ya ni se 😂 Les agradecemos de todo corazón ♥️ por confiar en nosotras, por todos los mensajitos hermosos que recibimos día a día, por elegirnos una y muchas veces más! ✨ G R A C I A S ✨ ( Me puse medio cursi pero nunca está demás decirlo 💕 ahora si, me voy a coser botones! 😂 bai! ) . . . . . . . . #magoya #accesories #jewerly #handmade #shine #bright #party #prom #wedding #ootn #ootd #showroom #palermo #rosario #sannicolas #bsas #undies #sleepwear #pijamas #earings #shoponline #necklace #outfit #bra #bralette #mgy #leather #brazalet #trend #fashion