Maine Bastita, terapias ancestrales, para problemas de hoy

¿Cómo surgieron las terapias que hoy brindas?

Las terapias fueron apareciendo en mi vida de acuerdo a lo que yo fui necesitando para sentirme bien, todo comenzó en el 2016 cuando voy a una consulta de registros akashicos y en ese momento de la sesión la mujer me empieza a hablar de vidas pasadas y cuál era mi misión en esta vida, me dijo muchas cosas que yo sola había vivido y no le había contado a nadie como así también muchas cosas que yo no sabía. Desde ese momento mi vida cambió, empezaron a pasarme cosas mucho más rápido, a destrabarse todo en mi vida y empecé a resonar con mi propósito de vida y mi misión que era ayudar a las personas pero para eso primero tenía que ayudarme a mi misma, por lo que hice muchos talleres de capacitación, muchos cursos, me formé en maestra de Reiki, en Coaching ontológico, hice Tarot, oráculos, sanación angélica, claves tonales pleyadianas, armonizaciones, constelaciones familiares, astrología maya, Reiki angelical, regresiones a vidas pasadas, obviamente que me forme en registros akashicos eso es lo que primero hice porque quedé muy fascinada con la técnica de canalización y sentí que era por ahí mi camino, y todo lo que fui aprendiendo luego lo fui aplicando en las sesiones de registros. Hoy en día hago registros akashicos donde aplico muchas técnicas que aprendí por fuera y las realizo en esa consulta porque es sanar con los guías y maestros en planos muy elevados y muy sutiles y eso hace que los resultados sean mucho más rápidos y liberadores. Mis dos pilares o riendas de vida son los registros akashicos y sanación de linajes que es lo que ayuda mucho a destrabar lo que está impidiendo tener esa vida deseada o soñada.



¿Cuáles son los servicios que brindas?

Hoy brindo sanaciones de linajes que tiene que ver con los ancestros, es una técnica muy potente y sanadora para poder soltar mandatos y lealtades familiares que están en nuestro subconsciente y que crean parte de la vida que no queremos. Hay mucho que no sabemos de nuestros ancestros y como siempre digo, no solo heredamos el color de ojos o de pelo de ellos sino que también sus emociones, sus creencias, cómo vivían, qué pensaban al respecto de la familia, el hogar, el dinero, el trabajo, la pareja, etc. y de acuerdo a lo que ellos creían era así como vivían y que quizás a ellos le resultaba vivir de esa manera pero a nosotros no, entonces ahí es donde hay que liberar, soltar y sanar, honrar su historia y poder crear algo diferente a lo de ellos porque para nosotros ya no es beneficioso.

Pero para darnos cuenta de eso hay que tomar conciencia de que hay veces que actuamos de forma automática porque nos enseñaron a actuar de esa manera, parejas que siguen en pareja sabiendo que no se aman pero que lo hacen por el qué dirán los demás, mujeres que reciben maltrato o hombres, pero porque eso era común en su sistema y no conocen otra forma para cambiarlo, todo eso que nombro son lealtades que operan en el inconsciente y que nos hacen creer que no hay escapatoria, que no podemos liberarnos de esa historia, y te aseguro que con estas técnicas de sanación si es posible CREAR algo diferente y mucho más sano que lo que crearon tus ancestros.

Obviamente que mi pilar son los registros akashicos que es para sanar vidas pasadas y ancestros con la ayuda de los maestros ascendidos, guías y seres queridos. También capacitó a las personas para que aprendan a leer sus propios registros akashicos y ayudar a liberarse de la mayor cantidad del karma, y la persona que siente y desea puede seguir capacitándose para abrirle registros a otras personas y poder ayudarlas en su proceso de sanación y conexión con sus guías y maestros. Es una nueva Hera donde vamos a empezar a vivir todos de nuestros dones y misión, viene una Hera muy espiritual para que cada uno conecte con su esencia y el motivo de para que reencarnó. Cuando estás vibrando en tu propósito de vida, no te hace falta nada porque la abundancia te rodea porque eso lo trae tu alma. Aprendes a vibrar en amor, plenitud, gozo y gloria. Y cada derrota o hechos llamados no tan positivo, los empiezas a tomar de otra manera, más liviana sabiendo que algo te viene a enseñar y una vez que lo aprendes se libera y no se vuelve a repetir. Como siempre digo, las cosas nos van a pasar porque es parte de nuestra evolución pero al vivir lo que viniste a vivir de la mano de tus guías es mucho más fácil y rápido.



¿Como proyectas tu marca en el mediano plazo?

La proyecto cada vez expandiendo mucha luz y llegando a personas y a almas que están necesitándolo, desde un video que es gratis y que lo hago con mucho amor para poder ayudar a avanzar en distintas aspectos de las vidas de las personas, casi siempre recibo mucho agradecimiento por los videos que hago, porque de verdad que ayudan mucho ya que como siempre digo, doy consejos o enseñanzas que a mí me ayudaron mucho y me dieron resultados positivos, entonces eso traspasa la pantalla y de verdad que esa ayuda llega. Y no solo eso, yo no estoy sola en este camino, tengo a mis guías y seres celestiales que me ayudan a que lo que yo ofrezco de sanación llegue a muchas personas que lo necesitan, me considero una representante de ellos acá en la tierra y solo soy un canal de ellos que lo tomo con mucho compromiso y responsabilidad por eso sé que todo lo que llegan a mí es porque ellos los guiaron. También las personas que sientan y desean pueden realizar los talleres o sesión que doy con el intercambio energético de dinero y con eso se puede seguir profundizando más en cada aspecto que quieren cambiar de sus vidas, sanarse para empezar a conectar con la plenitud y felicidad.



¿Que te diferencia de la competencia?

No siento que haya competencia sino colegas y todos nos complementamos. Lo que cada persona tiene para dar en un servicio o terapia es su propia esencia y su propio camino transitado que es diferente al de cada uno. Lo único que me puede diferencia de un otro es mi experiencias vividas y todo mi camino recorrido y aprendido, por donde se me fueron despertando algunos dones como canalizar con el cuerpo, siento las dolencias ajenas de quienes son si de estas vidas o otras vidas o ancestros y cuando se sana es increíble como dejan de doler esas partes del cuerpo. Pero la luz es la misma para todos y todos estamos hecho de dios. Somos únicos e irrepetibles y eso es lo que nos diferencia.



¿Si comenzaras nuevamente qué harías diferente?

Parece trillado pero no haría NADA diferente porque todo lo que he hecho considerado mal fue lo que me enseñó mucho y gracias a eso aprendí y fui evolucionando y puliéndome para llegar a donde hoy estoy y seguir creciendo, como también todo lo que hice bien también me enseñó mucho por donde si ir o querer ir y por donde quizás ya no querer ir.

Todo es una bendición, hasta lo peor que nos puede pasar, sé que cuesta escuchar esto o leerlo y sé que hay muchas cosas que duelen la vida entera, pero si nos pasa es para poder sanarlo, no queda otro camino, elegir vivir y sanar para ir a eso que nos duele y poder soltarlo o elegir morir, quizás hay muchas personas que pasan cosas muy malas y eligen morir pero nos estamos olvidando de nuestra alma, a ella es la que le dolerá la eternidad esa decisión, pensamos que muriéndonos las cosas acaban pero no es así!! El alma se lleva todo esto y de eso se genera Karma que tendrás que sanar en otras vidas o mucho más adelante. Nuestro momento es hoy, Si hoy vivo esto, hoy puedo sanarlo y buscar la manera de hacerlo, tanto de mi mano o de la persona que encuentres y que puedan ayudarte brindándote alguna terapia holística o médica.