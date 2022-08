Mamá activa

CREDITO CARAS

Natacha, ¿cuándo comenzaste a entrenar a mamás?

Desde adolescente que doy clases de danzas y elongación. En el 2016 fundé mi estudio de Arte, Espacio Artis, donde había talleres para todas las edades y públicos. El día que llegó una mujer embarazada no sabía qué hacer. Al año siguiente dos amigas, mi hermana y cuñada quedaron embarazas y todas querían venir a mis clases, eso me impulsó a seguir capacitándome.

Comencé a fusionar mi carrera en Expresión Corporal de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) con técnicas para entrenar durante el embarazo y post parto. Aún sigo perfeccionándome, estoy a punto de iniciar un taller a distancia con profesores españoles que tienen lo último sobre parto en movimiento.

¿Por qué solamente te encuentran online?

Con la pandemia, como todos, tuve que reinventarme. Ahí comencé con mis clases por zoom. Por primera vez junté a todas las embarazadas y creé una tribu virtual prenatal. Fueron diez mamás, aún sigo en contacto con ellas y les tengo muchísimo cariño.

Observé que estando embarazadas o con bebés, cuesta la organización en casa. Sumado a que comenzaron a entrenar mujeres desde diferentes puntos del país, decidí quedarme con encuentros virtuales para que todas tengan la posibilidad de disfrutar la maternidad en movimiento.

Actualmente son más de 670 las mamás que pasaron por mis entrenamientos. Tengo alumnas en diferentes lugares del país y del mundo como en México, Noruega e Inglaterra. Mis tribus siguen creciendo todos los días, aun no puedo creer desde donde me escriben a diario.

¿Cómo surgió la idea de crear una cuenta en Instagram?

Era la cuenta que utilizaba para promocionar mis clases en el estudio y contaba con 2000 seguidores. Cuando quedé embarazada comencé a compartir mis entrenamientos y experiencias como mamá primeriza. Hace siete meses le cambié el nombre y la llamé @soymama_activa. Tuve un impresionante alcance y aceptación. En la actualidad, son más de 60000 las personas que me siguen. Yo me encargo de crear la información, filmar los videos, hablar con las marcas que me acompañan y subir el contenido. Me encanta todo lo que hago y puedo vivir de mi trabajo.

¿Estar embarazada te afectó en el trabajo que venias realizando?

Mi embarazo deseado me potenció, pude poner en práctica toda la teoría y vivir mi propia experiencia. Entendí muchísimo más las técnicas de entrenamiento y adquirí nueva maneras de transmitir la información. Pude mostrarme como ejemplo, grabé mi plan de entrenamiento e impulsé e incentivé con los videos y fotos que publiqué a muchas madres a que se animaran y disfrutaran de los entrenamientos con los bebés dentro y fuera del útero.

¿Qué diferencia tus clases de otras?

Soy una apasionada del cuerpo, la danza y la música. En mis clases encuentran una fusión de todo lo que estudié: Flamenco, esferodinamia, Feldenkrais, técnica clásica, Eutonía, árabe, contemporáneo, jazz, tap, comedia musical, tango, canto y muchísimo más.

Planifico talleres únicos, tanto en el embarazo como en el puerperio, donde conocen a través del movimiento diferentes técnicas. Hay clases donde bailamos y entrenamos, otras donde cantamos y elongamos siempre siguiendo un objetivo. El mismo es que aprendan a aceptar y cuidar el cuerpo, disfrutar del entrenamiento con mujeres viven las mismas experiencias, sentirse acompañadas y respetadas. En ambas clases el foco está puesto en fortalecer el suelo pélvico y la musculatura que se modificó por el parto (sin importar si fue una cesárea o vaginal) llenarse de energía y disfrutar de los entrenamientos con los bebes dentro o fuera del útero.

¿Cuáles son tus objetivos de cara a futuro?

Como novedad, estoy creando mi página web para seguir compartiendo información de valor, para que puedan acceder desde diferentes lugares del mundo.

Además, seguiré acompañando a familias a través del movimiento, brindándoles herramientas para disfrutar de la mapaternidad activos.

Quiero seguir creciendo día a día en lo personal y profesional.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 11-4175-4404

Instagram: @soymama_activa

Web: http://mamaactiva.com.ar/

Video: https://rudo.video/vod/bO2GBs