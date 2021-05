María Eugenia Salvucci: una garantía de calidad médica

María Eugenia Salvucci es una médica cirujana egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Especializada en Cirugía Plástica y Medicina Estética, la profesional actualmente vive en Buenos Aires donde realizó su residencia en Cirugía General. Hoy conversamos con ella en esta entrevista donde nos cuenta más sobre su actividad.

“Dentro del ámbito quirúrgico me interesaban muchas cosas. Primero, me especialicé en Flebología y Linfología, y fue ahí cuando comenzó a interesarme el mundo de la estética. Así que, al terminar, me inscribí en Medicina Estética y realicé numerosos cursos de inyectables y procedimientos mínimamente invasivos. Por último, me especialicé en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en la Universidad Católica Argentina”, destaca María Eugenia.



¿Qué experiencia busca brindarles a sus pacientes?

Que sientan que fue un acierto tomarse un momento para ocuparse de su cuerpo, y que se vayan del consultorio o del quirófano, satisfechos y un poquito más felices.



¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Es una especialidad con una temática muy amplia, pero creo que son dos las problemáticas más recurrentes por las que consultan:

Por un lado, el envejecimiento facial, donde se busca contrarrestar el paso del tiempo con resultados lo más naturales posibles.

Y por el otro, la consulta está con relación a la adiposidad localizada en un área específica del cuerpo, donde el público está bastante polarizado.

De esta manera, tenemos a las personas que solo quieren reducir algunos centímetros y mejorar el aspecto de esa piel con tratamientos mínimamente invasivos y luego están los que están dispuestos a someterse a una intervención quirúrgica y quieren un cambio drástico y definitivo.





La calidad de servicio suele ser muy importante, ¿en dónde te gusta poner el foco?

Soy muy perfeccionista, me detengo en cada detalle. Esto lo realizo con cada uno de mis pacientes logrando un trato muy personalizado. Eso se traduce en confianza por parte del paciente.



¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Que ser sincera y honesta es un plus. A veces el paciente llega a la consulta a pedir que le realices determinado procedimiento y quizás no sea un buen candidato para ese tratamiento en particular. Ahí es cuando tenes que ser franco y saber decir que NO. También explicarles por qué y qué es lo más conveniente para su caso específico.

El paciente entiende y termina valorando mucho esa opinión. Eso te da credibilidad y hace la diferencia.



¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Sentir que ayudaste a alguien a verse mejor, y por ende a sentirse mejor, es muy gratificante. Ya sea desde borrar arruguitas temporalmente con toxina, hasta una lipoescultura o dermolipectomía.



Datos de contacto: Dra. María Eugenia Salvucci (MN. 132307) - Turnos/consultas al +54 9 11 3314-9568 o +54 9 11 3486-0021 - Instagram @dra.eugesalvucci - Mail [email protected]