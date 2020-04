María Inés Salvatierra: socia gerente Tucumán Group SRL

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Toda mi carrera como abogada la realicé como especialista en previsional. Hacia fines del años 2008, luego del cierre de las ex AFJP, en una de las cuales me desempeñaba como supervisora regional en previsional, me surgieron tres alternativas laborales: - continuar trabajando en el grupo al que pertenecía la AFJP, - tuve la posibilidad de ser empleada del estado nacional o - lanzarme al ejercicio independiente de mi profesión; elegí el camino más difícil, porque era el que me proponía un mayor desafío.

Luego de esa crisis laboral y convencida que “las crisis son la madre de las oportunidades”, salí a buscar la oportunidad de abrirme camino junto a mis socias, ya estaba divorciada, con dos hijos a cargo, pero no tuve miedo, sólo tomé la decisión de hacerlo, sabía lo que quería y fui por ello.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

En mi caso es preciso aportar calidez, empatía, contención. Como líder considero que las mujeres que asumimos estos roles de manera innata somos decididas, firmes, atrevidas, osadas… no existe el paracaídas sin vacío, sabemos que hay riesgos, pero también sabemos muy bien a dónde vamos. Considero fundamental aportar alegría al equipo. Si los individuos crecen, crece el equipo, si el equipo se destaca, habla muy bien del líder.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Haberme ganado el cariño y reconocimiento de la gente es mi mayor éxito. Es el resultado de todo el camino transitado hasta hoy (más de 25 años de trabajo): ser abogada, dedicarme a previsional, estudiar incansablemente, formar la empresa, ser dadora de oportunidades laborales y de trabajo tanto para los empleados que nos acompañan como para el equipo de asesores de seguros y brindar soluciones a tantas personas y empresas que se acercan en busca de ellas; ya sea en la gestión de una Jubilación con excelencia o en los planes de protección de vida, salud y retiro. En ambos casos trabajamos con lo más preciado que tenemos: la Vida de las personas.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Haber perdido a mi Padre en mi adolescencia. Contaba con apenas 17 años de edad, mi padre murió de manera repentina y tuvimos que amoldarnos a una nueva fotografía familiar: mis hermanos mayores trabajando para ayudar a mi madre porque no teníamos posibilidades económicas y yo aprendí desde ahí, que lo que quisiera para mi vida me lo tenía que buscar, así que con un pequeño trabajo pude estudiar y lograr mi título, gracias al apoyo familiar. Aprendí que las oportunidades no te llegan, uno tiene que ir por ellas y si quieres algo sólo ve y hazlo posible, nadie lo hará por vos. Esa vivencia tan dolorosa es la que forjó mi personalidad.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Estudiamos para transmitir, liderar, enseñar, empatizar, colaborar. Me hice especialista en Derecho Previsional y Seguros de personas para aportar soluciones. Comunico a través de medios, en los cursos, con los clientes, en las reuniones, al liderar equipo, escucho mucho las ideas que se proponen, porque entiendo que escuchar también forma parte de la comunicación.

