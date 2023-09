María José Tarquini: “Sané mi cuerpo, mente y alma, a través de la Bioneuroemoción®”

CREDITO CARAS

Majo, ¿Cómo llegaste a la Bioneuroemoción®?

Llegué en la búsqueda incesante de la sanación de un síntoma físico en donde, por parte de la medicina, ya no había más qué hacer. Yo intuí que este síntoma algo más me venía a mostrar, a enseñar. Así fue como en 2017, el universo puso en mi camino a Enric Corbera, el creador del método. Comencé a seguirlo en sus redes, asistí a sus conferencias, compré sus libros, y en el año 2019 decidí estudiar en su escuela, porque la atracción que sentía por sus enseñanzas era muy grande y estaban, inconscientemente, en sintonía y resonancia con la necesidad de un cambio profundo en mi vida. Hoy puedo decir que sané mi cuerpo, mente y alma, a través de la Bioneuroemoción®.

¿En qué consiste esta disciplina y qué diferencial te aporta haberte formado con su creador?

Actualmente la Bioneuroemoción® se define como una metodología basada en los conocimientos de disciplinas científicas, filosóficas y humanistas centradas en ofrecer una comprensión profunda, completa y rápida de la relación que existe entre cuerpo, mente y emociones. Su objetivo principal es incidir en el bienestar emocional de la persona mediante la aplicación de una serie de técnicas enfocadas a comprender el origen de nuestros conflictos emocionales.

Después de haber realizado la formación con Enric Corbera, y habiendo aplicado ya hace tiempo el método en consulta, pude ver la gran importancia que fue haberme formado con él. En cada sesión me encontraba, y me encuentro, con personas que han pasado por diferentes tipos de terapias holísticas o tradicionales, donde no pudieron tomar conciencia real de la raíz de su problema o conflicto, siendo que quizás llevaban 3 o 4 años de terapia o gran tiempo en la búsqueda de una solución. Este es un método que no reemplaza ninguna terapia convencional, solo las complementa y es sumamente posibilitador.

¿Qué buscan las personas que llegan a consultarte?

Las personas en su mayoría vienen a la sesión habiendo transitado ya otras opciones de terapias, sin haber obtenido resultados en el corto plazo. Hoy, como bien sabemos, estamos en un momento de la vida donde queremos las soluciones “ya, ahora”, y ahí es donde se dificulta obtener resultados positivos porque para eso se necesita de tiempo. El psicoanálisis es para mí, de las terapias tradicionales, una de las más eficaces, pero merece un largo tiempo de trabajo, el cual la gente no está dispuesta a esperar; por eso la Bioneuroemoción® es un excelente complemento para cualquier tipo de terapia sea psicológica, psiquiátrica o médica, porque trabajamos a un nivel profundo las emociones, cosa que generalmente en las otras terapias no se trabaja.

¿Qué características tienen las sesiones y qué pueden lograr las personas?

La sesión puede ser presencial o virtual, dependiendo la ubicación del consultante; tienen la misma dinámica, duración y posterior resultado.

La característica principal de la Bioneuroemoción® es acompañar a la persona en el proceso de la toma de conciencia, saber dónde se ha gestado el conflicto que hoy está padeciendo. Recordemos que la mayoría de las situaciones de dificultad que vivimos en nuestro presente han sido gestadas en nuestra infancia o adolescencia.

El consultante sale de la sesión llevándose las herramientas necesarias para dar respuesta de porqué y para qué se encuentra atravesando una situación de dificultad o un síntoma físico. A partir de esa toma de conciencia la persona se va a posicionar frente al problema de una forma distinta, con una mirada menos juzgadora y de mayor entendimiento, teniendo la libertad de cambiar radicalmente su presente.

La sesión se desarrolla inicialmente con el motivo de consulta que trae la persona, y a partir de eso se aplican una serie de técnicas que se van desarrollando a lo largo de la sesión. En mi caso particular, logro hacer un ambiente de tranquilidad y armonía para que la persona se sienta a gusto y contenida, y puedo decir que es exitoso porque el consultante generalmente llega con un estado emocional negativo; pero, al finalizar la sesión, manifiestan que se han sentido muy contenidos y que se van con una gran paz interior.

¿Qué le dirías a las personas que quizás, como vos en aquel momento de tu vida, están buscando respuestas a sus padecimientos hace largo tiempo y no encuentran la manera de resolverlos?

Hoy la posibilidad de resolver nuestros conflictos tiene una amplia cantidad de herramientas y métodos para poder hacerlo. Gracias a las investigaciones y estudios de distinta índole, la humanidad puede hacer una lectura de los problemas totalmente distinta a la que tenían las generaciones anteriores. Hoy sabemos que cada situación o conflicto que se presenta frente a nosotros viene a decirnos algo, a enseñarnos dónde está la herida que hay que sanar, dónde debemos perdonar y aceptar, pudiendo entender que tener esta mirada nos libera de nuestras creencias limitantes, bloqueos, fidelidades familiares, y así poder tomar las riendas de nuestra vida con entendimiento y libertad.

El método de la Bioneuroemoción® llegó a mi vida y la cambió por completo; hizo que pudiera vivir con más conciencia entendiendo que soy la única responsable de modificar aquello que no me gusta o no me hace bien, logrando tomar decisiones más asertivas que me permiten dar pasos más firmes, los cuales me acercan cada vez más a lograr mis deseos y objetivos teniendo coherencia entre lo que pienso, siento y hago.

Invito a todas las personas que están leyendo este artículo a que se animen y confíen que todos los que estamos detrás de estas terapias dedicamos nuestro tiempo con un solo objetivo: AYUDAR A SANAR, porque detrás de cada sanación que realiza cada persona también sanamos nosotros; somos conciencia de unidad, estamos todos juntos en este viaje tan maravilloso llamado “VIDA”.

Para contactarte con María José:

INSTAGRAM: mariajosetarquini.bio

FACEBOOK: Majo Tarquini.Bio

TELÉFONO: +54 9 263 4627862

E-MAIL: [email protected]