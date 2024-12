Mays Shoes / Iuvenes Estética

CREDITO CARAS

Camila Maza, ¿cómo fueron los inicios de Mays Shoes?

Mays Shoes es una marca que comenzó post-pandemia. Como ya todo sabemos la pandemia dejó muchos desequilibrios y sobre todo económicos, el que no tenía algo seguro y sólido tenía que reinventarse para poder pagar sus gastos, estudios y vivienda. Esto a mi parecer fue un freno, para los argentinos debido a que siempre estamos buscando la manera de reinventarnos y la realidad es que a la larga desarrollamos una diversidad de habilidades comerciales las cuales son desafiadas constantemente, lo bueno es poder reconocerlas y superarlas como fue mi caso.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Mays Shoes fabrica calzados femeninos de cuero vacuno y de cuero veggie lo que en la actualidad es tendencia, con diseños exclusivos sumamente pensados haciéndolos únicos, auténticos y con estilo. Nosotros, no nos dedicamos a la reventa de calzados, sino que nos dedicamos al diseño, elaboración, fabricación y distribución de los calzados, y si bien somos una marca nueva en el mercado consideramos que en cuestión de calidad somos altamente competitivos ya que trabajamos de forma diaria para ofrecerle lo mejor a nuestras clientas para que puedan lucirse, trabajamos diario para que nuestras clientas dejen de pensar si sentirse lindas o sentirse cómodas, brindando por excelencia ambas, comodidad y autenticidad.

Marta G De Jesus, ¿de qué trata tu marca Iuvenes Estética?

Iuvenes Estética ubicado en el barrio de Caballito, en Av La plata y Agrelo dirigido por mí como Directora Marta G De Jesus. Iuvenes Estética comenzó hace 20 años, en aquel momento era una joven con una hija, trabajaba de mesera y en mis tiempos libres buscaba otras oportunidades laborales y decidí estudiar la piel, pero decidí hacer estética porque no quería que me estafen a la hora de realizarme un servicio, este es un recuerdo un tanto anecdótico, en aquel momento tenía terror de ir a un lugar y no saber si me estaban haciendo las cosas correctamente por ello decidí estudiarlo, en el mientras me di cuenta que me resultaba muy interesante había aprendido de nuestro organismo tan inteligente que quedaba boquiabierta con cada proceso que estudiaba.

Llevo años capacitándome para ofrecer lo mejor en mi espacio donde también busco innovar con tratamiento tendencias, de última generación faciales y corporales, me comprometo con las personas que buscan su cuidado en la piel y el cuerpo como un estilo de vida, brinda asesoramiento diario, se lo podrán contar a mis pacientes de años, a quienes les estoy inmensamente agradecida de seguirme y confiar en mí y en el proceso.

Datos de contacto:

Mays Shoes:

Ig: mayshoes.ok

Tel: 011 36046953

Iuvenes Estética:

Ig: Iuvenes_caballito

Tel: 011 25356558