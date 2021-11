Mechi Monguillot: “La vida es la más bella obra de arte”

Mechi Monguillot es Artista Plástica y Diseñadora de Interiores. Ella es oriunda de la ciudad de Córdoba y tiene una pasión marcada por la creatividad, los colores, el arte y la maternidad. Ella agradece haber concretado ambas pasiones, ya que disfruta mucho de sus cuatro hijos, Nicolás, Gaspar, Paloma, Ramiro y de Federico (hermano de sus hijos) que lo siente muy suyo. En esta nota ella nos cuenta como el arte atraviesa su vida y como ha logrado obras distintivas para sus clientes.

“El arte en mi vida ocupa un lugar primordial y considero que la vida misma en su totalidad es una obra de arte. Me gusta comunicarme y conectarme a través de él y, es por esto, que mi obra es tan versátil, dinámica y con estilos diversos”, destaca Mechi.

¿Dónde pones el foco a la hora de crear una obra?

Siempre lo hago de manera personalizada. Cuando un cliente viene a mí, género un encuentro donde hablamos y allí voy absorbiendo sus deseos, estilo, entorno, energía, entre otros factores. Es ahí cuando comienzo a imaginar una obra totalmente única y original que los represente.

¿Qué estilo representa a Mechi Monguillot?

Hay un estilo que es netamente Mío y lo cree desde lo más profundo ya que concluí que refleja Mi vida. Lo asocio a Mis vínculos,que frente a las rupturas pude intervenirlos antes de desecharlos y hoy cuento con Personas invaluables a Mi lado. Es la línea DESGARRO dónde Yo rompo el bastidor para luego reconstruirlo entrelazandolo con nuevos trozos de lienzo dando origen a una nueva y original Obra. Esta es casualmente MI NUEVA LINEA QUE LANCE AL MERCADO junto con la línea espirales, que se comercializara de manera inmediata a través de Mi Instagram de Arte @mechimonguillot donde verán el stock de las distintas opciones y estilos disponibles para acceder a ellos con entrega a todo el País y al Exterior.

¿Cuál es tu conexión con el arte?

Si bien estoy conectada al arte desde que nací, creo que mis pupilas siempre vieron fantasía y color. Desde niña tuve esa pulsión interna de volcar lo que imaginaba en un papel, o en un objeto, pared, ¡lo que fuera! Comencé a comercializar mi arte por encargo hace 30 años, pero vivo pura y exclusivamente de él hace 15. Mi conexión para hacer del arte mi profesión fue casualmente el volcar todo mi ser y sentir en las obras, pensando en los detalles y emociones que me conectaron con aquella persona que se cruzó en mi vida.

Hoy, luego de tantos años, de tantas personas que confiaron y eligieron mi arte, de tantos clientes que se transformaron en amigos y personas tan queridas en mi vida, puedo decir que no me equivoqué, que todo ha dado sus frutos. El arte es generoso y se disfruta más cuando se comparte, por esto tengo mi Atelier dónde disfruto muchísimo dando clases y contagiando creatividad a mis queridísimos alumnos.

¿Qué disfrutas actualmente?

Disfruto que lo que antes parecía una limitación, como el que yo pintara solo por encargo y no espontáneamente, que no hiciera muestras (ya que mis obras estaban vendidas de antemano), o que no tuviera una línea comercial, actualmente ese es mi valor agregado. He logrado generar una obra única y original, creada y pensada particularmente para esa persona, para su sentir y para su carisma. En fin, es ese camino el que defendí con garra y uñas, el que hizo de mi arte algo especial y que me condujo a vivir un despegar tan satisfactorio que me llena el alma.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Me proyecto siendo fiel a mis dos estilos: a la obra personalizada, generando un vínculo de amistad con mi cliente (el mejor regalo a nivel personal) y a mi obra “DESGARRO o ESPIRALES”, a la que puede acceder toda persona que quiera tener un Mechi Monguillot al instante.

Datos para saber más: IG: @mechimonguillot - FB: Arte Mechi Monguillot - [email protected] // Cel: 351 6322340