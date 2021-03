Megui Ventura, la visión de un mundo diferente

Desde hace tiempo, Caras ha destinado esta sección orientada a resaltar ejemplos inspiradores. En esa búsqueda febril de casos referenciales, nos encontramos con Megui Ventura una persona multifacética (psicomotricista, danzaterapeuta y actriz), que ha conjugado su profesión, su ideología, sus vivencias y su voluntad de cambiar cosas. Es creadora de la Agencia y comunidad inclusiva Somos Diversity , un lugar donde los excluidos por los estereotipos tienen una salida y también esperanza en su futuro. En un alto en sus múltiples ocupaciones, nos decía:

¿Qué la volcó al emprendedurismo?

El emprender es parte de mi filosofía de vida, del cambio y la evolución personal. Fusionar mis disciplinas me llevo inevitablemente a crear algo nuevo, algo para mí y por ende para el otro, desde una mirada empática e inclusiva. Emprender es investigar, crecer y aprender permanentemente, es no tener miedo al fracaso y, sobre todo, querer salir todo el tiempo de la zona de confort, esa es la forma en que me siento viva pero, además, en que creo que ayudo más a la gente. Reconozco que también obtengo una satisfacción personal, ya que, con Somos Diversity le doy acceso al mundo real a los excluidos del sistema, lo cual, hace que me sienta muy feliz

¿Qué diferencial aporta una Mujer a la hora de liderar?

Como mujer siento que logramos poner al servicio de la comunidad nuestro maravilloso poder de la intuición y creatividad, desde una óptica que incluye y amplia el mercado, liderando de manera quizás más democrática, en equipo y en poderosas redes comunicacionales. La sensibilidad con la que nacemos nos hace más empáticas y eso permite entender situaciones y encontrar las soluciones adecuadas.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

El éxito para mi está relacionado a la búsqueda constante de autodescubrimiento, de fidelidad a mi sentir, a mis valores. Si tengo que ubicarlo en algún lugar, sería la etapa en que descubrí mi propósito vital, donde luego de un recorrido pude fusionar el arte y la salud mejorando en consecuencia “mi primer versión”. El éxito hoy en día, radica en levantarme con “ese brillo en los ojos” que me da trabajar en lo que amo y tener el coraje suficiente para no desviarme de mis sueños.

¿Y el fracaso del que más aprendió?

El fracaso es mi mayor maestro, no puedo hablar de uno solo, de niña aprendí a jugar por ensayo y error, ahora es lo mismo, sigo jugando a pintar de cero mis páginas, la diferencia es que ya se en que colores poner mayor énfasis, tiempo y energía, ahora también sé que cada trazo es único no perfecto, que es mi libro un ensayo constante e irrepetible. El fracaso, en mi opinión, es una nueva oportunidad para tener éxito.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación es uno de los principales pilares y objetivos dentro de mi comunidad. Considero necesario gestionar acciones en comunes desde un lugar distinto en cuento al modo de decir, de contar y de visibilizar. En Diversity comunicamos desde lo que somos, celebrando la diversidad juntos. Apostamos a una nueva era de la comunicación, basada en la diversidad, en la escucha amorosa del otro. Buscar canales alternativos y aumentativos es prioridad.

Megui Ventura, un ejemplo de innovación, talento y sensibilidad.

Datos de contacto: @meguiventura - @somos_diversity // Facebook: Lamagdalena/poeticascorporales.

Mirá el video de Megui: