Melisa Ortiz es la más reconocida artista en nuestro nordeste argentino dedicada a la micropigmentación semipermanente

¿Melisa hace cuantos años estas en el rubro de micropigmentación?

¡Descubrí este hermoso arte hace 6 años!

Actualmente me sigo formando con distintos artistas internacionales. Siempre se aprende algún nuevo de cada maestro, las técnicas se actualizan, los insumos se perfeccionan, la moda inclusive cambia, etc.

También aprendo mucho enseñando, de cada capacitación siento que algo nuevo me llevo, inclusive de mis alumnas.

¿Das curso de maquillaje semipermanente?

¡Sí!, desde que obtuve mi certificado internacional como artista en microblading me anime a ingresar a este maravilloso mundo de la formación, antes sentía que aún quedaban muchas dudas, y no está bueno enseñar si uno no está lo suficientemente preparado, porque eso que enseñamos ellos lo aplicaran en rostros. Muchas de las alumnas que tuve venían de otras academias con baja enseñanza.

¿Qué se siente enseñar esta profesión?

Enseñar este arte que me apasiona es totalmente enriquecedor, ya que es un ida y vuelta con mis alumnas, en la cual yo profundizo y me conforta, tanto en lo profesional como personal.

¿Qué fue lo que te impulso a dictar cursos?

En estos años eh visto muchos trabajos de malas praxis, algunos incorregibles, producto de la mala enseñanza, e inexperiencia de parte del profesional que lo esta aplicando.

Siento un deber y compromiso como artista y profesional dejar en claro que la micropigmentacion NO es un tatuaje, es un arte y NUNCA debería quedar artificial, el resultado SIEMPRE debe ser natural casi imperceptible.

¿Cuál es tu objetivo en cuanto a la enseñanza?

Mi objetivo es poder compartir toda mi experiencia y conocimientos con las personas que me eligen como formadora y acompañarlas en sus primeros pasos, si bien no es algo fácil trabajar en rostros, con la constancia, la práctica y acompañamiento del profesional es más sencillo.

¿Algo más que quieras agregar antes de cerrar esta nota?

Quiero agradecer a todas las personas que me eligen de distintos puntos del país, tanto para cursos como servicios, y a ustedes por brindarme este espacio.

Datos de contacto:

Instagram @meliiortizmicropigmentacion

Celular de consultas: 3624200903