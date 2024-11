Mi encuentro con el Yoga

CREDITO CARAS

Tiempo atrás, durante mis dos primeros embarazos, dado que no podía hacer actividad física y también para bajar la ansiedad, el doctor me recomendó la práctica del Yoga. Me sentí muy bien y me ayudó mucho pero ahora quería estudiar, aprender más, así recorrí diversas escuelas, con distintas orientaciones. Comenzó a abrirse un mundo increíble que me acercaba más y más a mi interior, a reconectar con la sabiduría de mi Ser y a la fuente inagotable de Amor que reside dentro de cada un@. Entonces aprendí a habitar el sanador silencio interno, a escuchar mi cuerpo y sus necesidades, a comprender cómo mis emociones y mis pensamientos influyen en mi salud, a respirar de manera consciente para encontrarme en el presente con absoluta presencia.

​Luego aprendí sobre el Hinduismo, en el cual, a través de deidades, se conocen las energías que cada ser humano tiene a disposición. Así supe del Trimurti, donde se representan las 3 principales energías que rigen en el Universo, tanto en lo macro como en lo micro, tanto afuera, como adentro de cada un@, ellas son las energías de Creación, de Conservación y de Destrucción con un binomio diosa/dios correspondiente, representando también el aspecto femenino y el masculino que habita en el interior de cada ser humano.

​Al trabajo intelectual se sumó la práctica, sostenida y constante hasta transformarla en parte de mi rutina diaria.

​Sabiendo que lo que un@ da vuelve multiplicado, entendí que nada tenía valor si no lo compartía. No obstante, había que vencer resistencias y temores. Podré? Seré capaz? En ese momento la insistencia de las personas que me conocían sumado a mi experiencia en la docencia lograron que pueda vencer esas barreras y dar el salto.

​Así fue que comencé a compartir mis prácticas con otras personas. En ellas ejercitamos diferentes técnicas de respiración, asanas o posturas, movimientos, gradualmente nos adentramos en variados métodos meditativos, usando herramientas y recursos variados de acuerdo a la necesidad energética del grupo y del momento, sin ajustarme a ningún método estricto, dejándome guiar por nuestro mejor maestro, la intuición, despertando dones que no sabía que tenía.

​Actualmente asisto de manera presencial y virtual a transitar procesos y expandir consciencia.

​Namasté.

Clara Isabel Mato

+5493425565647

Instagram: chandra.yogacoronda

Facebook: Chandra Coronda

www.youtube.com/@chandra.yogacoronda