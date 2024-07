MirameStudio de cejas

CREDITO CARAS

Daniela Socas, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La empresa surgió en octubre del 2021, pudiendo abrir mi espacio en una habitación de casa a los 6 meses de embarazo, iniciando con perfilados, laminados, y lifting de pestañas.

Toda mi vida fui comerciante, he pasado por distintos rubros, cargos, carreras, e incluso hasta el modelaje.

El embarazo fue de riesgo, por lo cual me dieron una generosa licencia en mi último trabajo.

En noviembre del mismo año me recibí de cosmetóloga. Dos semanas antes de dar a luz, me despedí de mis clientas a través de Instagram, En el 2022, hice mi primer servicio de microblading, tomando previamente dos cursos para sentirme segura. Allí, inicié con Powder Brows, logré obtener mi sello de artista internacional con Silam, donde me perfeccioné además en labios, y realicé el curso de artista eyeliner. En el 2023 abrí mi propio Studio, donde trabajo actualmente.

El 24 de junio recibí mi aprobación de trainer internacional por Silam, donde empezaré a inspirar a las personas que quieran cambiar de rubro, como yo lo hice, aquellas madres que puedan organizar sus tiempos e incluso tener libertad económica.

¿Cuáles son los servicios que brindan a sus clientas?

Realizamos los siguientes servicios a nuestro público:

- Microblading (cejas vello a vello).

- Powder Brows (cejas efecto makeup).

- Híbridas (combinación entre vello a vello con sombra logrando un acabado natural más denso).

- Eyeliner (tres técnicas distintas según la morfología del ojito de la persona).

- Micro lips (color o neutralización de labios oscuros).

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Me gustaría que MirameStudio sea reconocido mundialmente como un espacio de crecimiento profesional, símbolo del mejor lugar para capacitarte, o llevarte un servicio de calidad, sin perder la calidez y la confianza que me caracteriza.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Respondo con devoluciones de mis propias clientas: Me han expresado, que mi atención es algo que realmente atrae, no solo por el servicio, si no por mi calidez humana, les genera confianza y seguridad mi trato.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

A lo largo de estos años, descubrí que este es un rubro bastante competitivo, he visto y vivido mucha falsedad. Cambiaría la confianza que regalé a gente que en un principio admiré y que no le interesó opacarme para su propio beneficio. Me he dado cuenta que en este rubro la competencia es solo con uno mismo, que para crecer hay que perfeccionarse constantemente para obtener resultados que la gente le interese y le atraiga obtener.

