Mis Sueños Màgicos, 17 años de diseño artesanal.

¿Crees que lo que destaca a tu marca es la manera en la que trabajas?

Estoy convencida que así es!

Ya que desde aquel 2004 en donde me propuse crear objetos personalizados, de manera artesanal y apostando a que se caractericen por su calidad Premium.

Esto hace que después de tanto tiempo, me siga apasionado por crear objetos únicos.



¿Qué proyectos tenés para este año?

Sigo trabajando a la vanguardia de las tendencias que me inspiran en mis creaciones para mis clientes más fieles, muchos de ellos me eligen hace 17 años y a la vez estoy renovando los productos constantemente para que los nuevos clientes me elijan. Mi intención es que se puedan identificar con cada producto que como dije antes, son únicos.



¿Me comentaste que estás por lanzar una tienda web?

Si, con mucho trabajo y esfuerzo con un equipo de desarrolladores estamos terminando la nueva web.

Actualmente estoy generando contenido virtual para que en breve inauguremos una tienda nube para que más gente pueda conocer mi trabajo y así poder crecer más, haciendo esto que tanto me gusta.



Empecé con este emprendimiento hace 17 años, haciendo solo cosas para chicos, desde muñecos para decorar los cuartos infantiles hasta blanquería. A medida que iban pasando los años, fueron surgiendo más ideas para productos que se iban sumando, así como también se iba agrandando mi familia. Soy mamá de Agustín, Matías y Lucca, que siempre fueron mi inspiración y que de alguna manera son parte de esto.

Estoy agradecida a todos los que a diario apoyan y recomiendan mi emprendimiento, y a aquellas personas que estuvieron a mi lado a lo largo de estos años, para que yo pueda seguir haciendo todo esto que adoro y apasiona.



