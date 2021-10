Mitu Home: todo velas de soja

En mi casa las velas siempre son protagonistas; me encanta prenderlas y decorar las mesas en forma temática para cada evento. Hace algunos años estaba atravesando un momento difícil y me surgió la necesidad de empezar a prenderlas pensándolas como algo más que un objeto decorativo. Empecé a sentir las velas como elementos de luz y energía. Mi curiosidad por las velas de soja me llevo a hacer un curso y comencé a hacerlas intencionales. Mi propósito de aquel momento era que llevaran luz a quien la necesitase. Así fue el comienzo de Mitu Home y pienso que cada una de mis velas van al lugar a donde tienen que ir y con quien tienen que hacerlo. Aún hoy sigo intencionado cada vela que hago”, dice Mitu Arbol.

¿Cuándo comenzó Mitu Home?

Fue de a poco. Fui haciendo y vendiendo mis primeras velas, hasta llegar al día de hoy que seguimos creciendo. Con el tiempo el proyecto fue creciendo y agregamos productos de aromatización como difusores, aromatizantes, aceites esenciales y productos de decoración.

¿Además de vender por Instagram también tienen local a la calle?

Sí, abrimos un local en Pilar en el que también hacemos refill de velas: los clientes nos traen sus envases y nosotros se los recargamos con cera de soja para que tengan nuestra esencia en sus frascos. Las compras se pueden realizar en nuestro local o mediante Instagram, a través de mensaje directo donde intentamos responder al instante cada consulta.

¿Todos los productos que ofrecen son de elaboración propia?

Sí, todos son de elaboración propia con materia prima de primera calidad. Siempre busco el perfeccionamiento en cada detalle.

¿Está trabajando en un emprendimiento nuevo relacionado con Mitu Home?

Además de seguir ampliando nuestra tienda online a través de Instagram, estamos con el desarrollo de un nuevo proyecto que se llama Mitu Candle Lab y que está íntimamente relacionado con lo que buscamos trasmitir en Mitu Home. En este nuevo lugar se van a poder vivir distintas experiencias con las velas y sus fragancias. Hacer velas me llevó siempre a conectar con ellas y de esta forma también conmigo misma.

Esta experiencia es lo que tratamos de generar en cada vivencia relacionada con Mitu Home y Mitu Candle Lab. Intentamos siempre compartir la buena onda y la frescura que nos caracterizan, para que toda persona que entre a nuestro local o se comunique por Instagram, pueda llevarse un agradable momento y una experiencia inolvidable.

Más Información en: Av. Caamaño 1103, Paseo la Escala, Local 20 PB, Pilar, Prov. de Buenos Aires // IG: @mitu_home / @mitu_lab

Mirá el video de Mitu Home: