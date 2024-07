NINA TAROT Revelaciones y Renacimientos - La Trayectoria de una Experta en Cartomancia

CREDITO CARAS

¿Cómo descubriste tu habilidad para leer las cartas del tarot y qué te motivó a dedicarte profesionalmente a esto?

Descubrí mi habilidad desde niña, me encantaba conocer distintos tipos de ideologías religiosas, e investigar, observar todo lo esotérico y oculto. El tarot era exactamente eso. Los secretos del alma.

Me motivo a dedicarme a esto un momento de mucho malestar y dolor en mi vida, donde sentía q se rompía todo y necesitaba encontrar una respuesta. Me decidí a estudiar mientras transitaba mis más dolorosos momentos internos. Y solo fue como recordar algo q ya estaba en mi. Me dio la luz de cada oscuridad, de cada duda q tenia.

¿Cuáles son los aspectos más comunes que la gente busca entender o resolver a través de una lectura de tarot?

lo que la gente busca mayormente es encontrar respuestas de lo q no pueden ver por el dolor o malestar q atraviesan, buscan inconscientemente una guía para sanar su alma.

¿Cómo manejas las expectativas de tus consultantes, especialmente cuando las cartas revelan información desafiante o negativa?

Manejo esta situación con la mayor tranquilidad y sinceridad posible. Por que se que aunque no sea la respuesta que quizás desean, es la verdad, y siempre creí que la verdad te hace libre. Empatizo con cada consultante y llevo la lectura a una terapia para ayudar a sanar.

¿Podrías compartir alguna experiencia memorable o impactante que hayas tenido durante una lectura de tarot?

En muchas sesiones mas que en alguna particular, suelo verme en espejo con el consultante, y mas de una vez es como si su historia me estaría dando las respuestas q yo necesito.

¿Qué consejos darías a alguien que está interesado en aprender a leer el tarot y quizás seguir una carrera en este campo?

Mi consejo es, que lo sientan desde lo profundo, ya que es una herramienta que puede ayudar y sanar a muchas personas. Que no tengan miedos, ni prejuicios, ya que el tarot va a darles una mirada diferente a la realidad.

Colaboradores: Mi hija Agustina q maneja las paginas, cuentas, videos, ediciones, grabaciones.

Mi pareja Leonardo trabaja conmigo.

Guillermo Mazzucco fotógrafo profesional, dirige cada producción de fotos.