“No finjas demencia”: Un e-book que transforma la negación en autoconocimiento, por la Lic. Sol Amato.

Fue diseñado a partir de la atención clínica de pacientes. En mis seis años de experiencia en consultorio privado, noté que había temáticas comunes en muchos pacientes y, de repente, me encontraba dando las mismas herramientas a muchos de ellos. Pensé entonces, ¿por qué no transformar estas generalidades en un material de lectura y escritura que pudiera ayudar a más personas a encontrar su camino de bienestar y su ser más auténtico? Este e-book invita al lector a confrontarse a sí mismo y preguntarse: “¿Quién soy?”, “¿Quién estoy siendo?” y “¿Quién quiero ser?”.

En Argentina, a modo jocoso, solemos utilizar la expresión “finjo demencia” para aludir a la negación de algo que podría ser dramático, pero a lo que elegimos restarle importancia. Esta frase se utiliza coloquialmente y, a veces, es criticada por no entender que no se está hablando de la patología demencia. Tampoco se refiere específicamente a simular problemas mentales o cognitivos, como en el uso más general del término “fingir demencia”, sino más bien a adoptar una actitud de ignorancia a propósito.

En el día a día, la gente utiliza esta frase “finjo demencia”, al menos en Argentina, cuando quiere ignorar algo de manera consciente o está evitando involucrarse en una conversación o situación incómoda. Puede ser una estrategia para eludir responsabilidades, evitar conflictos o simplemente para no abordar ciertos temas. Al escucharla como defensa de muchos pacientes o seguidores en redes, elegí tomarla como título, ya que la idea del e-book es no seguir escapando de lo que generalmente no queremos ver y que, al final del día, nos hace mal.

Si bien “fingir demencia” puede ser útil en momentos para no caer en la tristeza infinita, llega un momento en que, si no confrontamos lo que nos pasa, tenemos consecuencias sociales, a nivel vincular, o incluso con nuestro propio cuerpo, generando síntomas por negar emociones.

