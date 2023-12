CREDITO CARAS

En el último taller de Noealvolante, vale destacar que cada vez se suman más mujeres con miedo a conducir, realizamos varias actividades, una de ellas fue para reflexionar de cuánto nos autoboicoteamos, exigimos, y no nos permitimos el error. Todas coincidían en la poca paciencia y tolerancia que tienen a la hora de empezar el proceso de aprendizaje.

Siempre trato de ser clara en este punto, es fundamental no dejarse ganar por el ya y ahora. La gran mayoría de las mujeres no se dan el tiempo suficiente para que nuestro cerebro tome el hábito de la conducción, no se dan la oportunidad de transitar el aprendizaje con la continuidad que necesitan. Es por eso que en los talleres trabajamos mucho y con retos ponemos en práctica la paciencia, perseverancia y compromiso constante que necesitamos para poder perder el MIEDO A CONDUCIR.

Datos de contacto:

Instagram: @noealvolante

Tik Tok: @noealvolante

Facebook: @noealvolante

Web: www.noealvoante.com