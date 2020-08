¿Nutrición y dietas? ¡Nada que ver!

¿Comemos para vivir o vivimos para comer? La respuesta es simple: sin alimentos no hay vida. “Es por eso que debemos comprender que lo primero debe ser tener una buena relacion psicoemocional con nuestros alimentos, porque no somos lo que comemos. Hay que ser claro con los mensajes. Si como zapallo, ¿entonces seré un zapallo? Al menos suena loco”, dice el Dr. Gustavo Bono, titular del Centro de Obesidad y Medicina Orthomolecular que lleva su nombre y se especializa en Medicina Integral y Preventiva.

¿Cuál es la clave para no asociar nutrición con el concepto de dieta y restricción calórica, que no siempre significa estar bien nutridos?

Cada célula de nuestro cuerpo requiere los mismos denominadores comunes para gozar de buena salud: el equilibrio. Siempre les digo a mis pacientes que no se fijen en qué comen, sino cuándo y cuánto comen. Por ejemplo, un plato de pastas al medio día es un alimento, mientras que el mismo plato en la noche es totalmente otro y sigue siendo un plato de pastas. Entonces, no va por ahí. Sería más simple así. Si usted come de todo un poquito,

un poquito de todo, va a tener equilibrio nutricional, emocional, fisico y mental.

¿Qué es y cómo se trata la obesidad?

Es una enfermedad crónica y multifactorial para toda la vida, que hoy no tiene cura, pero sí tratamiento. Además, es el origen y principal factor de riesgo de otras enfermedades como la presion alta, la diabetes, dislipemias, artrosis precoz, depresión y una larga lista de otras enfermedades. Una enfermedad crónica se trata con uno o varios medicamentos.

Nadie cuestiona si se toman pastillas para la diabetes o la hipertension arterial, sin embargo, cuando se toman pastillas mal llamadas para adelgazar, pensamos en anfetaminas, y eso hay que cambiarlo. Las anfetaminas son drogas de curso ilegal, peligrosas para la salud, que solo crea adictos y agrava el problema. Hoy tenemos muy buenos tratamientos farmacológicos para bajar de peso, como también la tecnología necesaria.

Pero ojo, silueta y salud van de la mano. No se baja de peso a cualquier precio, ni 10 kilos en una semana ni en diez. Todo eso es mentira. He visto a pacientes bajar más de 90 kilos en dos años y sostenerlos hasta hoy y he visto hacer las dietas más estrictas sin que un solo hábito se quede en el paciente cuando la deja.

He visto personas pesar sus alimentos para comer o demorarse en un supermercado contando calorías. He visto tantas cosas hacer para bajar de peso, que lo único que deseo ver son pacientes felices mientras invierten su tiempo bajando de peso sin importar el tiempo que les lleve, viviendo, contando cuentos, historias, proyectos, porque cuando el objetivo es difícil, pero está claro, siempre se llega a la meta, sobre todo acompañado de un profesional de la salud.

Más información en : WhatsApp +54 351 7613 487, TEL FIJO, + 54 351 5892829 - WWW.DOCTORBONO.NET.