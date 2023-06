OdontoSpa Cba

CREDITO CARAS

Dra, ¿cómo ha sido tu proceso de redescubrimiento en tu profesión y cómo ha influido en tu trabajo?

Soy una persona muy apasionada e intensa en todo lo que hago y en mi búsqueda constante de capacitación y conocimiento, descubrí el mundo de la Armonización Orofacial. Con el tiempo, observé que me encantaba compartir mis experiencias, esto me llevó a dar cursos. Me esfuerzo por brindar un trabajo óptimo y actualizado en mi campo, me llena de satisfacción poder transmitir mis conocimientos y ayudar a otros a crecer y desarrollarse en esta profesión.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Considero que uno de nuestros mayores éxitos fue haber conseguido el apoyo de la FACOP, que es la Facultad del Centro Oeste Paulista. Después de un tiempo de gestiones, logramos su respaldo y esto nos permitió otorgar la certificación internacional que ofrecemos en la actualidad. Este logro no solo nos permitió ofrecer una mejor formación a nuestros estudiantes, sino que también nos abrió nuevas oportunidades y posibilidades de crecimiento como institución educativa. Estoy muy orgullosa de este logro y seguimos trabajando para seguir mejorando y creciendo en el futuro.

¿Qué consejo le da a quienes se inician en la Armonización Orofacial?

Entiendo que puede haber cierto temor al inicio de las prácticas, pero quiero que mis alumnos salgan de la capacitación con la confianza de poder realizar los tratamientos aprendidos y sepan que estoy aquí para ayudarlas en todo lo que necesiten. Les brindaré el apoyo y la guía necesaria para que se sientan cómodas y seguras durante todo el proceso de aprendizaje. Además, es normal sentir cierta ansiedad al comenzar algo nuevo, pero les aseguro que, con el tiempo y la práctica, se sentirán más confiadas y seguras en su trabajo.

¿Qué temas se incluyen en los cursos?

En nuestros cursos abarcamos una amplia gama de temas relacionados con la estética y el cuidado de la piel. Algunos de los temas que se incluyen en nuestros cursos son: Ácido hialurónico en niveles inicial y avanzado, Toxina botulínica, Bioestimuladores de colágeno, Hilos de PDO, plasma rico en plaquetas y mesoterapia. Estos cursos están diseñados para brindar a nuestros estudiantes una formación completa y actualizada sobre los tratamientos y técnicas más avanzados en el campo de la estética, con el objetivo de que puedan brindar un servicio de calidad y excelencia a sus pacientes.

Datos de contacto:

Instagram: @odontospacba

Celular: ‪+54 9 351 687-0721