Oveja Negra: lo distinto será moda

Oveja Negra es un espacio de moda creado por Julia Litmanovich, una arquitecta y diseñadora nacional que comenzó con este proyecto hace 5 años. Ella tiene como objetivo brindar prendas originales donde la exclusividad sea el factor determinante. Hoy conversamos con la profesional quien nos cuenta más sobre su marca.

“Nuestro diferencial es lo distinto, tenemos un producto que se basa en la exclusividad 100 por ciento, donde ningún producto es igual a otro, donde no existe una temporada, ni una colección. Son prendas únicas, unisex, oversize y abarcamos un público bastante amplio desde niños, adolescentes, adultos y gente mayor”, destaca Julia.

Desde la marca proponen una experiencia original, donde haya una convivencia armónica, pero con un destaque marcado sobre el resto de las marcas. “Cuanto más distinto es el producto más existimos, por eso buscamos esto”, resalta su fundadora.

¿Como se han reinventado con la pandemia?

La pandemia nos hizo restructurar y volver a plantear un poco las necesidades que teníamos, entre ellas la producción. El 2020 sacamos un sector que se llama “Oveja Tunning”, que consta de tunear prendas que la gente tenía en su casa guardada, ya sea porque no lo usaba, no le gustaba, o simplemente no lo quería. Nuestro objetivo fue reciclar, y buscarles un sentido a las necesidades que veíamos.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

El vínculo es muy fuerte. Tenemos nuestras clientas que nos siguen y siempre están eligiendo “nuevas ovejas”. En base a sus gustos y preferencias trabajamos a medida y a pedido, nunca bajamos la calidad, ya que es una de las principales cosas que tenemos en cuenta a la hora de trabajar. A eso le sumamos la innovación, comodidad y funcionalidad de la prenda.

Oveja es una atención personalizada a tus necesidades, pero siempre hablando de un lado urbano y descontracturado.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Nos da felicidad cumplir sueños, próximamente en un futuro inmediato, abriremos un local en Barcelona. También, disfrutamos de ver “ovejas” puestas, haber creado una comunidad donde la gente nos elige por el concepto de marca, más allá del producto.

Datos de contacto : IG: /ovejanegraon - www.ovejanegraon.com.ar - MAIL: [email protected] - Puntos de venta: Nuestro taller en 9 de julio 1139, Rosario.