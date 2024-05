Pashmina: tradición y elegancia, ¿por qué reemplazo su nombre por el de manto?

CREDITO CARAS

Desde las majestuosas montañas del Himalaya hasta las pasarelas de la moda global, la pashmina ha cautivado el corazón y el alma de quienes buscan la belleza atemporal y la sofisticación en sus prendas. Esta exquisita pieza de la herencia textil es mucho más que una simple bufanda; es un símbolo de lujo, artesanía y tradición que ha resistido la prueba del tiempo.

Su historia se remonta a siglos atrás, cuando los artesanos en la región de Cachemira comenzaron a tejer finos hilos de lana de cabra .La lana obtenida de las cabras de la raza pashmina, que pastan en el Himalaya, es conocida por su suavidad, ligereza y calidez incomparables. Con habilidad experta, los tejedores transforman estos hilos en tejidos delicados y lujosos que se convierten en las codiciadas pashminas.

Durante siglos, la pashmina fue un tesoro cuidadosamente guardado, reservado para la realeza y la elite. Su exquisita calidad y belleza atemporal la convirtieron en un simbolo de estatus y distinción. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en un producto accesible para personas de todo el mundo.

Hoy , es una pieza imprescindible en los guardarropas de aquellos que aprecian la belleza y la artesanía fina .Ya sea como bufanda envolvente para los días fríos de invierno o como un chal elegante para una noche especial , añade un toque de lujo y estilo a cualquier outfit.

Más allá de su belleza particular, representa una conexión entre la historia y la cultura de la región de Cachemira. Cada una lleva siglos de tradición y habilidad, transmitidos de generación en generación. Al elegirla, no solo se adquiere una hermosa prenda, sino también una pieza de historia viva y tributo a la habilidad y dedicación de los artesanos que la crearon, muchas veces no les alcanzó su vida para terminarla y lo hacen sus hijas.

En un mundo donde velocidad y producción en masa a menudo dominan, la pashmina sigue siendo un recordatorio de la belleza y el valor de lo hecho a mano. Es un homenaje a la paciencia, destreza y pasión que se requiere para crear algo verdaderamente excepcional. En cada punto tejido, su historia continúa, tejida con amor y cuidado por manos expertas que mantienen viva una tradición que perdura a través de los siglos.

El calibre (grosor) de la pashmina es mucho más fino que el del cabello humano, siendo esto lo que le da la suavidad y sensación especiales.

Por todos estos motivos y sobretodo por respeto a esos tejedores que pasan su vida frente al telar para terminar una pashmina, es que no llamo así a mis productos que puedo terminar en mucho menos tiempo, prefieren el termino de envolventes, que engloban mantos , mantas , chales y todo tipo de tejido plano , que distan de ser una verdadera “Pashmina“.

Datos de contacto:

Instagram: @stelladelaregina

Celular: 1144480965

Mail: [email protected]

Facebook: Stella de La Regina