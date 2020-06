Piro Outdoor Oven: ¡Fanáticos de cocinar al fuego!

View this post on Instagram

Una postal increíble que nos dejó el rodaje de la nueva temporada de @lospetersencocineros en la Patagonia para @elgourmet.tv. . Muchas gracias @chrispetersenok y @robertopetersen_ por elegirnos🙌🏽🙌🏽!. . youtu.be/Ma_N-Xmk77A . . #piro #ahumador #smoker #cocinar #cooking #lacomidanosune #rodaje #lospetersen #Patagonia #compartir