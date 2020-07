Productos pensados y diseñados para acompañarte en tus aventuras

Etheria Travel Kit surgió como una idea de dos amigas amantes de los viajes, el detalle y el diseño. Desde la marca ofrecen productos de calidad y diseño, para aprovecharlos de gran manera en los viajes que tengas planeado. Hoy desde el espacio charlan con Caras y nos cuentan cómo han ido evolucionando en este tiempo. “Buscamos diferenciar nuestros productos a través del estilo, el detalle, la calidad y el diseño. Por esa razón, creamos nuestras propias estampas. Nos inspiran los viajes, lugares, paisajes, wanderlust, y amamos los detalles. Los diseños están inspirados en diferentes destinos y regiones turísticas del mundo”, destaca Carolina Rubino, dueña de la marca.

Desde Etheria se encargan de desarrollar accesorios y kits de viajes, para que sus productos te acompañen a cada rincón del mundo. “Queremos que se complete la hermosa experiencia de viajar. Nuestros productos son prácticos, cómodos y multiuso, sumado a que los diseñamos y desarrollamos en Argentina”. Con respecto al nombre de la marca, Carolina nos cuenta su significado. “La marca Etheria se debe a que fue el nombre de la primera persona que se empezó a desplazarse en el siglo IV con motivos de turismo. Su objetivo era conocer otras civilizaciones, culturas”.

¿Qué productos tienen a disposición? ¿A qué público apuntan?

Los productos que se fabrican están enfocados en satisfacer todo tipo de necesidades a la hora de viajar, siempre cuidando el diseño, el estilo y el detalle en todos los aspectos.

Todos nuestros productos tienen “diseños propios” y están enfocados en regiones turísticas del mundo:

Tenemos el diseño EUROPA relativo a dicho continente.

relativo a dicho continente. El diseño EXÓTICO que hace alusión a destinos como Tailandia, India, Nepal, etc.

que hace alusión a destinos como Tailandia, India, Nepal, etc. El diseño CIUDAD que hace referencia a las grandes urbes como por ejemplo Nueva York

que hace referencia a las grandes urbes como por ejemplo Nueva York El diseño PLAYA está inspirado en los destinos del Caribe donde predomina el turismo de sol y playa

está inspirado en los destinos del Caribe donde predomina el turismo de sol y playa El NORTEÑO/INCAICO enfocado en el Norte Argentino, en Perú.

enfocado en el Norte Argentino, en Perú. El MONTAÑA/NIEVE haciendo alusión a todos los destinos de turismo aventura y de nieve.

haciendo alusión a todos los destinos de turismo aventura y de nieve. el JUNGLA vinculado a destinos donde la naturaleza predomina.

vinculado a destinos donde la naturaleza predomina. Y nuestro diseño ARGENTINA que destaca los atractivos y recursos turísticos de nuestro país.

Los productos son: necesare o portacosmético y necesare térmico o impermeable (para que no se manche la tela si se derrama shampoo, cremas, etc.) También contamos con sobre multiuso, (ideal para guardar pasaporte, tarjeta embarque, tickets de equipaje, etc.) bolsos playeros o multiuso, shopping bag, almohaditas/antifaz, lona playera, mantas polares. El producto estrella de la marca son los pilotos, ya que consideramos que es clave en todo viaje tener uno al momento de viajar. Ellos son un éxito ya que podemos seguir turisteando en días de lluvia sin perder la onda: ¿Quién no se fue de vacaciones y la lluvia le arruinó la foto?

Todos los productos se pueden combinar uno con otros para armar tu KIT DE VIAJE ideal. Nuestros diseños tienen diferentes variantes para poder combinar los distintos productos.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

El diferencial principal de la marca es la CALIDAD de los productos y el DISEÑO de las estampas. Buscamos diferenciarnos de los artículos masivos que se ofrecen en el mercado por los detalles y el estilo. Además son todos productos combinables entre sí; dentro de la línea de cada diseño, podes armar tu kit de viajes como prefieras.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Buscamos llegar a todos los fanáticos de los viajes y de los accesorios para usar durante los mismos. Que el/los producto/s forme/n parte de la experiencia de viaje, desde el primer momento en que comienza la planificación, hasta el momento en que se rememora el viaje a través de las fotografías. Hay un diseño para cada lugar o tipología de turismo. Se busca vincular el producto de forma global en toda la experiencia de viaje.

¿Como se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

Hay muchos proyectos a futuro, desarrollo de nuevos productos como: riñoneras, mochilas con compartimentos para la cámara de fotos, pilotos para hombres, mochilas maternales, entre otros. También, estamos trabajando en el diseño de nuevas estampas para nuestros productos. Estamos haciendo un foco especial en nuestros PILOTOS. En 15 días aproximadamente estaremos lanzando el piloto para hombres. Consideramos fundamental no olvidar el PILOTO al momento de preparar la valija, es algo que nunca está de más ya que, a veces los días están contados y no se puede perder un día de recorrido por la lluvia y tampoco “arruinar” las fotos de nuestro viaje.

Una anécdota

En un viaje que hice hace unos años, tenía planeado pasar de paso por Cesky Krumlov, pueblo medieval que se encuentra al sur de la capital checa, a orillas del Moldava, y cuyo casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sólo teníamos 5 horas para recorrer y aprovechar a conocer y sacar fotos. Es el típico lugar de cuento donde querés quemar la cámara de fotos. Ese día llovía de forma torrencial y la lluvia no paraba.

Luego de estar una hora y media sentada en un bar esperando que deje de llover, decidimos comprar el típico pilotito que te venden en las tiendas clásicas de souvenirs, esos pilotines tipo bolsas de nylon de color que, encima te los cobran mínimo 10-15 EUROS.

Recorrimos el destino “disfrazadas” con ese pilotín pero, cuando vimos las fotos, no sólo el paisaje estaba opacado x el clima sino también las fotos nuestras perdían su encanto por los pilotines que habíamos comprado y pagado excesivo precio.

Conoce más en www.etheria.com.ar o en su perfil de Instagram y Facebook.

Para contacto: Carolina Rubino – Dueña/Gerente de Etheria Travel Kit // Showroom: LA Rioja 582 – Piso 6 local B – Ciudad de Córdoba // WhatsApp: +54 9 351 805 9054.