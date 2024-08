Psicólogo Gastón Sal

CREDITO CARAS

Gastón, ¿cómo fueron los comienzos en su profesión?

El comienzo de mi carrera como Psicólogo comienza en la ciudad de Rosario, donde me encontré no solamente con la Psicología, sino también con la teoría y práctica psicoanalítica, que hasta la actualidad me apasiona. A partir de este encuentro, di mis primeros pasos académicos, que me permitieron luego llevar a cabo una práctica diaria que no deja de sorprenderme, además de poder brindar conferencias en distintos lugares fuera de Argentina.

¿Cómo te proyectas en la práctica psicoanalítica?

La proyección que espero realizar es que el Psicoanálisis no sea lugar de unos pocos, sino que se transforme en un espacio al cual puedan acceder muchas personas, y que no solo atienda cuestiones relativas al sufrimiento humano, como la angustia o el duelo, y nos permita interpelarnos en el día a día llevándonos a un camino de evolución, que, al fin y al cabo, es lo que nos hace vivir mejor en sociedad.

A su vez, proyecto una universalización, una puesta en común con el otro, para poder despertar las conciencias de las personas que accedan al fascinante mundo del Psicoanálisis.

¿Qué es lo que hace diferente al Psicoanálisis?

Lo que diferencia al Psicoanálisis de las distintas prácticas existentes es la puesta en marcha de un lugar de la vida psicológica poco conocido, pero que se ha forjado desde el momento del nacimiento e incluso antes de la propia existencia, el tan nombrado inconsciente. Este misterioso espacio, cuyos contenidos se manifiestan en el comportamiento humano, se trata en la terapia psicoanalítica. Hace una diferencia porque es un replanteo, una interpelación, implica un lugar de autoconocimiento profundo sobre todo lo que hemos hecho, todo lo que nos marcó, que en varias ocasiones se expresa, pero que también está reprimido y genera consecuencias tales como el malestar, la involución, la angustia y los síntomas.

¿Cómo pensás al Psicoanálisis en nuestros tiempos?

Actualmente el Psicoanálisis es una teoría y una práctica que se ha actualizado en el momento que transitamos, en relación a temas de género, duelos, vínculos e incluso robótica e informática, fenómenos que en la actualidad forman parte de una modernidad fluida, en la que habitamos en constante conexión y desconexión con respecto al otro. Creo que la propuesta psicoanalítica puede dar mucho de sí en ese sentido, opino que los cambios venideros son muy interesantes y desafiantes para buscar respuestas a la redefinición constante del individuo y de la sociedad en su conjunto.

Datos de contacto:

Instagram: @salgaston

Mail: [email protected]