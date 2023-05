¿QUE DEBES HACER ANTES Y DESPUES DE TU SESION DE DEPILACION DEFINITIVA?

CREDITO CARAS

Tips antes de acudir a depilación laser:

No usar métodos de depilación que arranquen el vello de raíz como cera, pinza o depiladora eléctrica. Normalmente pedimos que para la primera sesión no se hayan depilado con alguno de estos métodos al menos durante 15-20 días antes. Cabe destacar que la eficacia del laser radica en la existencia del vello en el folículo, si está arrancado desde la raíz, el laser no será efectivo y no se verán los resultados esperados.

Evitar la exposición solar o rayos UV al menos por 72 hs antes de la sesión. Si la piel se encuentra irritada por los rayos solares, la melanina de la dermis está activa y existe el riesgo de que se provoquen quemaduras en la piel. Como consecuencia esto puede producir enrojecimientos, picazón e irritación. Por este motivo es importante tomar consciencia y cuidarnos del sol los días previos. En caso de que el especialista observe una piel recientemente bronceada, se deberá reprogramar la visita.

También es importante destacar que el sistema laser diodo actúa mejor sobre pieles claras ya que atrapa de forma más intensa el folículo piloso.

Asistir con la piel completamente limpia, sin cremas, autobronceantes, desodorantes, perfumes o maquillaje. Este tip es muy importante que se tenga en cuenta ya que todos estos productos aplicados en la piel, hacen de barrera el momento de la aplicación del laser, impidiendo la penetración del mismo y por lo tanto evitando la eficacia del tratamiento.

Informar al profesional si está embarazada, lactancia o toma algún medicamento. Debido a los cambios hormonales que se producen en el cuerpo de personas gestantes o lactantes, no se aconseja la realización del tratamiento ya que la efectividad del mismo se puede ver disminuida. Con respecto a los medicamentos, hay algunos que son incompatibles con la depilación láser y pueden provocar efectos secundarios. Por eso, es importante que antes de tu sesión comentes si te encontras realizando algún tratamiento médico con alguna medicación específica.

Asistir con la piel rasurada 24 hs antes. Lo que más recomendamos siempre es que se rasuren con cuchilla el día anterior a la sesión. Si bien también pueden hacerlo con crema depilatoria, se debe tener en cuenta que en algunas pieles las cremas provocan alergias cuando actúan en conjunto con el laser.

Tips para después de acudir a depilación laser:

Evitar la exposición solar o rayos UVA al menos por 72 hs después de la sesión. Recomendamos siempre usar protectores solares con FPS mayor a 30 cuando se vuelva a tomar el sol. Lo ideal es hacerlo todos los días ya que las radiaciones solares son cada vez más fuertes y dañan nuestra piel. Esto también viene acompañado de evitar el calor en la zona tratada como duchas excesivamente calientes, saunas, jacuzzis y similares, todo lo que conlleve a potenciar el calor en la zona puede ser perjudicial inmediatamente después de la sesión.

No volver a utilizar métodos de depilación que arranquen el vello de raíz. Esto es importante para la eficacia del tratamiento, sólo se podrá usar cuchilla o crema depilatoria.

Mantener la piel hidratada. Este consejo es importante tanto para antes como para después de la sesión, ya que la piel está mejor preparada cuando esta hidratada. La colocación de cremas después de la depilación ayudara a que la dermis se vea mas lisa, suave y evitará también la irritación de la misma.

Exfoliar. Recomendamos siempre la exfoliación una vez por semana con algún método no muy abrasivo y de manera suave. Esto ayudará a que los vellos debilitados caigan como así también la eliminación de impurezas y células muertas. Así la piel se verá con más vitalidad y luminosidad.

