Qué trae éste 2025 para el calendario maya galáctico y cuál es el mensaje para cada energía.

Desde el 26/7/2024 hasta el 24/7/2025 estamos transitando para el sincronario galáctico Maya, el año tormenta rítmica azul, con el propósito del Mago.

Éste año trae cambios, transformación y un gran momento de creación y manifestación.

El ciclo del Mago lo estamos volviendo a pasar, y no es cualquier energía, porque es la que pasamos en el 2019/2020, exactamente cuando vivimos la pandemia.



La intención del mago en ese momento fue re-conectarnos con la consciencia del no tiempo, la energía y nuestro poder. Sacarnos del AUTOMÁTICO, para volver a sincronizarnos con quiénes somos en verdad y qué estamos haciendo.

Ahora al volver a pasar por el mismo ciclo pero con las cualidades de la tormenta, la energía pide CONSCIENCIA Y ACCIÓN en lo que realmente queremos hacer.

Si observas bien todo lo que te trajo el Mago la vez pasada, puedes ver que lo creado hasta aquí, ahora comienza a dar frutos.



Entonces, la clave está en potenciar esos frutos, con equilibrio, foco y eje. Volver a tu centro para que todo suceda, más allá del movimiento, más allá de lo que ves afuera, se acelera el proceso para que tomes tu lugar.

Vuelve a ti! Aprende a tomar tu poder, deja ya de cederlo y crea la realidad que quieres ver plasmada en la tierra, que no te engañe el discurso externo.

Recuerda que solo tú puedes hacer el cambio de “victima a protagonista” y la vida entera te acompaña a que

así sea.





ENERGÍAS DE ENERO 2025: NOCHE (AKBAL) y GUERRERO (CIB)

Enero trae dos ciclos hermosos, el primero es la Noche que representa la abundancia y el segundo el Guerrero que representa la valentía y el coraje para crear nuestro camino.



Entonces, comienza un mes donde lo que queremos de corazón es necesario que lo pongamos en acción. ¡Que soñemos alto! Que nos animemos a crear lo propio en conexión con todo. Que observemos cuáles son los vínculos y proyectos reales que queremos en nuestras vidas. Que seamos coherentes con nuestro interior.

Lo que se tiene que ir, que se vaya. Lo que se fue, dejalo ir. Y lo que quieres realmente, comienza a trabajar por ello. Sobre todo en éste mes de enero que trae tanta abundancia para crear y gestar.



Son años donde todo lo conocido debe morir para dar paso a la verdad de nuestro corazón y es allí donde aflora nuestra verdadera esencia. Es necesario cultivar el FLUIR, SOLTAR y CONFIAR en el proceso.

Si estás leyendo esto es porque estás completamente preparado para avanzar a tu ser original, al que comparte, al que abre el corazón, conecta con su empatía, coopera y cuida al otro porque sabe que no hay separación.



Recuerda: se trata de UNIR a través de vernos con el corazón.



Les recomiendo un libro maravilloso para éstos años que comienzan:

“La liberación del Alma” de Michael A. Singer y por supuesto las nuevas Brumas Áuricas Maya disponibles en mi web, para armonizarse todas las veces que necesiten.





MENSAJE PARA CADA ENERGÍA MAYA PARA ÉSTE 2025:

Ahora si, les comparto el mensaje para cada energía en función de éste año 2025 tormenta/mago:



DRAGÓN: Es momento de brillar! De hacer de tu camino lo que siempre has querido. De liderar, de compartirte con la creatividad que tienes. Suelta y libérate de toda traba familiar para poder gestar lo propio. Recuerda: eres suficiente.

VIENTO: Tienes todo a favor para mover cielo y tierra. No te pierdas en el caos, no dejes que la mente te confunda. Vuelve a tu centro y tu verdad. Confía en tu corazón para avanzar con seguridad. Recuerda: el verbo crea tu realidad. ¿Qué estás creando? Medita y respira antes de actuar.



NOCHE: Todo lo que has soñado es momento que lo pongas en acción. Que busques recursos, personas, red para hacer realidad tu camino. Si crees que no puedes, estás en lo cierto. Si crees que puedes, también lo estás. ¿En dónde eliges pararte? Recuerda: de ti depende y no estás solo.

SEMILLA: ¿Qué es lo que quieres realmente? Este año te pide que no dudes de ti. Que vuelvas a las bases y al origen de tu deseo para que las cosas sucedan. Confía más en tu intuición y ve paso a paso. Escucha tus sueños. Conecta con lo sutil. Recuerda: en tí ya habita todo lo que necesitas.

SERPIENTE: Por más que creas que todo es mucho, en realidad todo se está acomodando mejor para ti. Éste año trabaja el ir “paso a paso” confiando en lo que haces y lo que la vida te trae. Suelta el control y deja atrás las viejas formas de hacer las cosas. Si están cambiando, confía en el proceso y sobre todo en tus capacidades. ¡Eres inmenso! Conecta con lo que amas de lo nuevo que te llega.

Recuerda: tu eliges. Puedes sufrir o dar el salto y crecer.

ENLAZADOR DE MUNDOS: Tu eres el protagonista del cambio y los nuevos lazos que trae éste año. Tu eres el maestro de ésta información, asi que puedes compartirle al mundo lo sagrado que es soltar lo viejo para conectar con lo nuevo. No te quedes en el cielo, baja a la tierra compartiendo tu sabiduría y nutre lo nuevo con consciencia. ¿Qué quieres que pase? ¿Con quienes te vas a juntar para que suceda? ¿Qué amas hacer realmente?.

Recuerda: como es arriba es abajo. No le temas a la vida, vive!

MANO: Si hay algo que deba morir, deja que muera. Cierra todo lo que necesitas cerrar para abrirte a lo nuevo que te trae la vida. Estas completamente preparado para habitar una nueva forma y tienes las herramientas para hacerlo. No te quedes agarrado a lo viejo. Agradece y avanza. Suelta y confía. La vida te tiene preparado el cambio que tu alma necesita. ¿Qué dice tu alma de lo que vives? ¿Sabes que puedes elegir? Recuerda: en tu interior siempre habita la respuesta.

ESTRELLA: Es hora de poner manos a la obra! Si necesitas sanar algo, hazlo! Si quieres materializar algo, hazlo! No dejes para después lo que está latente hoy! No te quedes en el “quizás” o en el “no soy suficiente” tu ya eres suficiente! Avanza a tu manera y enamórate de las formas que se van gestando. Recuerda: toda acción lleva siempre consigo una maestría y eso te hace crecer. No te pierdas en la enseñanza, tómala como parte del juego y sigue jugando.

LUNA: Siente para crear la belleza que trae tu ser.

En un año tormenta lo más difícil es sentir y tu eres maestra de esa cualidad. No te pierdas en lo emocional. Utiliza tu sensibilidad para ir más allá de tus emociones y crear el camino desde el corazón. Es momento de ver y crear con tu energía femenina, encontrando la belleza en todo. Cuídate del movimiento aprendiendo a estar en tu centro. No dejes que entre a tu templo, lo que no quieras que entre. Solo de ti depende. Recuerda: eres mucho más fuerte de lo que piensas.

PERRO: Es un año que pide abrir el corazón y tu de eso sabes mucho! Atiende tus emociones sin perderte en el otro. Cuida tus pensamientos para no dejarte llevar por la manada. Ya no confundas amor con necesidad. Si aprendes a amarte y dejarte amar, entonces podrás compartirte con la sabiduría que trae tu ser. Éste año fluye con tu sentir sin juzgar las experiencias y crece en cada detalle abriendo el corazón aún más. ¿En dónde eliges pararte en el dolor o en el corazón?

Recuerda: Puedes surfear la ola si eliges amarla.

MONO: Todo lo que se mueva es para que puedas re-conectar con tu salud emocional y tu poder co-creador. Recuerda que tienes el poder de amar todo a tu alrededor. Nadie nunca te ha hecho nada realmente. Todo ha estado dentro de ti y gracias al otro puedes verlo y transmutarlo. Éste año regálate la posibilidad de AMARTE sin condiciones a ti y crear con otros los lazos y vínculos que realmente quieres vivir. Perdona y perdónate para ser libre de verdad. Eres inmenso y ya es hora de que te muevas con la magia de tu ser. Sonríe y juega más! Diviértete contigo para disfrutar y compartir con otros desde tu verdad.

HUMANO: ¿Qué es lo que aún te atormenta? Si puedes identificarlo entonces comienza a trabajar en ello. Éste año te pide cambio y conexión con tu verdadera esencia y mientras sigas con dolor o heridas viejas el movimiento será incómodo. Suelta, libérate, deja viejas cargas y pensamientos atrás. Hay otras maneras de vivir y tu corazón sabe cuáles son. Si necesitas pedir ayuda hazlo. No estás solo y todo está disponible para ti. Recuerda: tu eres el humano luz que viene a despertar en la materia. Si crees aun que eres chiquito, pregúntale a tu corazón y escucha como el cosmos responde. ERES GALÁCTICO. Ya no lo dudes. No existe cosa que no puedas transformar.

CAMINANTE DEL CIELO: Es hora de que toda la curiosidad que tiene tu alma se ponga de manifiesto con sabiduría en la materia! Comparte lo que sabes! Comparte lo que aprendes. Éste año tu conocimiento es la cooperación que la materia necesita. No te pierdas en la mente y confía en tu interior. Estas hecho para esto.

MAGO: ¡Bendecida energía! Tú eres el propósito del año para todos. Anímate a moverte. A compartir e instruir con lo que sabes del tiempo, de la magia, del mundo espiritual. Ábrete a nuevos espacios, nuevos vínculos y nuevas formas de relacionarte que la vida tiene para ti el regalo de potenciar cada cosa que hagas. Atrévete a la aventura y al compartir. ¡Estas más que listo!.

Recuerda: puedes hacer que tu mente juegue a tu favor y no en contra.



ÁGUILA: Estate atenta al camino. Utiliza la visión que tienes para fluir en el presente. Es momento de dejar las estructuras atrás y potenciar tu intuición. Tienes una gran capacidad de moverte bajo tu instinto y éste año te pide eso. No te quedes en lo que ves o en lo conocido, potencia tu corazón, escúchate y deja que tu 3er ojo guíe cada paso que das. Al fin de cada ciclo verás como todo tiene sentido para ti. Ve paso a paso. Atento y coherente con tu Yo superior. No hay nada que temer y eres maestro de crear con los ojos cerrados. Confía en ti y en la vida. Aprende a fluir!

GUERRERO: Confía en tu visión y lo que le traes al mundo. Es momento de que todo tu coraje y valentía se pongan en acción para crear la realidad que quieres. Deja de seguir las reglas y éste año crea las tuyas propias. Se necesita de tu justicia, claridad, inteligencia y visión para lo nuevo que está por despertar. Y tu tienes la capacidad de bajarlo a tierra. Confía y amplia tu mirada. No te apures. Cree más en ti para hacer realidad cualquier pulso interno. Trabaja y lidera grupos para que tu visión se expanda. Recuerda: lo posible e imposible necesitan de la misma cantidad de energía. Elige tú en qué utilizar tus pensamientos. Y atrévete a lo nuevo.

TIERRA: Se necesita de tu sensibilidad y responsabilidad para crear lo nuevo. Enfrenta tus miedos para fortalecer tu camino. No le temas a lo que llega, descubre la belleza y el mensaje que trae. Observa que el salir de tus propias cadenas hace que puedas fluir en una mejor estructura. Pon disciplina y convicción en todo lo que necesitas y suelta el resultado. Recuerda: no hay nada allí afuera realmente. Si tu enfrentas tus propios miedos, verás como todo es creación. Calma tu mente y escucha el corazón.

ESPEJO: Es momento de fluir con tu propio reflejo. Todo se vuelve una oportunidad para que des el salto que estabas necesitando. Si hay algo que no te gusta, no te quedes en la queja, vuélvete flexible, ve más allá de lo que tu quieres para observar el regalo que te entrega la vida. Trabaja el agradecimiento. Es hora de que juegues en equipo con la vida y veas cómo influyen tus acciones en el entorno. Elige hacerte bien para verlo reflejado afuera. Elige cuidar todo a tu alrededor para descubrir el poder co-creador que tienes. Te toca crecer y la vida te acompaña para que así sea. Recuerda: todo juega siempre a tu favor.

TORMENTA: Tu eres la energía de éste año y es necesario que veas la verdad de lo que mueves. Eres quien está creando cada paso a tu alrededor. Aunque creas que hay algo afuera, realmente no lo hay. Eres tú jugando contigo mismo. Entonces, ¿Qué eliges hacer? ¿Qué eliges darte? Es un año que muestra el gran poder que tienes y te da la oportunidad de ser soberano en tu creación. Es excelente para que aprendas a meditar y conectes con tu verdad interna para crear afuera lo que verdaderamente deseas. No te pelees con lo que ves, úsalo a tu favor ¿Cuál es su mensaje para ti?. Recuerda: tienes el poder de transformar todo a tu alrededor, elige hacerlo en coherencia con tu verdad interior y veras el cambio en cada instante. El tiempo es aquí y ahora.

SOL: Si hay algo que pide cambio, atrévete a cambiarlo. No te quedes esperando a que vuelva lo viejo. No quieras retener el movimiento. Tu eres el maestro de la luz. Es momento de que enciendas tu corazón para escuchar el mensaje de la vida y permitir que todo lo que se tenga que ir se vaya y todo lo nuevo que llega a ti comience a dar frutos. Siembra, cultiva, muévete en lo nuevo como la oportunidad de seguir creciendo en tu interior. Sonríe, habita la sombra para darle lugar a tu luz. Ambas están en tu interior y ambas son igual de importantes. Reconoce lo que necesitas para avanzar en lo que está destinado para ti. Recuerda: tu eres todo.



¡Te deseo que sea un gran año!

Honro tus pasos, que son los míos. Yo soy otro tú.

Hasta la próxima columna, abrazo de corazón a corazón, Juli @okjulietamolina



