Recuperando el bienestar: la terapia integral de Ricardo Calcabrini para sanar cuerpo y alma

Un enfoque integral para sanar desde el interior

Ricardo Calcabrini, licenciado en Ciencia Política y terapeuta en biodescodificación emocional, ensoñación terapéutica y sicogenealogía, lleva años trabajando con personas que buscan respuestas más profundas a sus problemas de salud. En esta entrevista, nos cuenta cómo la biodescodificación y otras terapias complementarias permiten conectar con emociones y traumas del pasado para sanar el presente.

¿Cómo definirías tu recorrido profesional y personal?

Soy Ricardo Calcabrini, padre de cuatro hijos, y considero que esa es, quizás, la mejor definición de mí mismo. Me recibí de Licenciado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario, y durante mucho tiempo me dediqué a la teoría y la práctica política. Al mirar hacia atrás, rescato de esa etapa la "mirada amplia y situada". No es lo mismo abordar un problema desde una perspectiva teórica universalista que hacerlo desde un contexto específico, en un tiempo y lugar determinados. También fue trascendental darme cuenta de que cuanto más me busco a mí mismo, más descubro que somos un "nosotros". Esta comprensión me abrió a nuevas formas de ver el mundo y me llevó a explorar terapias más profundas.

¿Cómo llegaste al campo de la biodescodificación emocional?

En un momento de mi vida, la biodescodificación tocó la puerta de mi alma. Las Leyes Biológicas de Ryke Hamer me hicieron ver la enfermedad de una forma completamente nueva. Comprendí que nuestra biología es perfecta, y que las enfermedades no son errores, sino programas biológicos que ayudan al cuerpo a adaptarse a situaciones de emergencia. Lo fundamental para mí fue entender que siempre hay una emoción mal procesada detrás de cualquier enfermedad, y que esta se convierte en una señal que el cuerpo envía cuando no logramos manejar una emoción de manera adecuada.

¿Qué pasos seguimos para comprender esa emoción que dispara la enfermedad?

El primer paso es buscar en tres "libros" fundamentales: el primero es la biografía de la persona. Cada uno tiene una historia única, que marca quién es y cómo reacciona ante las dificultades de la vida. Incluso las vidas más duras tienen algo hermoso y único. El segundo libro es el período peri gestacional, es decir, el tiempo en el que estuvimos en el vientre materno. ¿Cómo vivió nuestra madre esa etapa? ¿Fue deseado o no? ¿Qué emociones y experiencias nos rodearon en esos primeros meses de vida? Este es un factor clave en nuestra salud emocional. Finalmente, debemos explorar el árbol genealógico, donde a menudo descubrimos secretos familiares, traumas no resueltos que se transmiten a través de generaciones. Todas las familias guardan secretos, y esos "muertos en el placar" a veces nos afectan sin que los sepamos. Este proceso se puede convertir en un verdadero "campo de batalla emocional".

¿Qué importancia tiene el árbol genealógico en la sanación emocional?

Es fundamental. En todos los árboles genealógicos hay secretos, tabúes, violencias o abusos que se mantienen ocultos de generación en generación. A veces, esas historias no contadas nos afectan de manera directa, generando traumas que se transmiten inconscientemente. Nosotros somos actores nuevos en viejas comedias familiares, y aunque no se hable de eso, el inconsciente colectivo de la familia lo guarda. Las lealtades familiares a veces nos impiden ver la realidad tal como es, pero ese "no dicho" puede manifestarse en síntomas y enfermedades. Sanar esos traumas es clave para liberar nuestra energía emocional.

¿Qué papel juega la ensoñación terapéutica en este proceso de sanación?

La ensoñación terapéutica es una herramienta que uso con mucho cuidado, pero que resulta tremendamente efectiva. El inconsciente guarda muchas memorias de dolor y trauma para protegernos. A través de la ensoñación podemos liberar esas emociones y recuerdos guardados, lo que permite una sanación profunda y liberadora. Es un proceso delicado, pero quienes se atreven a enfrentarlo descubren aspectos de sí mismos que estaban ocultos. Es un camino arduo, pero profundamente transformador.

¿Qué opinas sobre las terapias complementarias y su relación con la medicina convencional?

Creo que es importante aclarar algo: no existen las terapias "alternativas", como se suele decir. Las terapias que ofrecemos, como la biodescodificación o la ensoñación terapéutica son complementarias, nunca sustituyen a la medicina tradicional. Siempre recomiendo que las personas continúen con su tratamiento médico y psicológico, porque estos enfoques terapéuticos no van en contra de nada, sino que ofrecen una manera más ecológica de sanar. La clave está en verificar los resultados y no en "creer" sin más. Si vemos cambios en las conductas y en la salud emocional, es una señal de que estamos sanando.

¿Qué mensaje final le dejarías a quienes se acercan a estas terapias?

El proceso de sanación es un camino profundo y liberador. Es importante que entendamos que no estamos aquí para cumplir las expectativas ajenas. Sanar es un proceso personal, un viaje hacia nuestro interior, en el que descubrimos nuestras emociones más profundas y la razón de nuestra enfermedad. A medida que entendemos nuestras emociones y nos liberamos de traumas pasados, comenzamos a vivir de manera más plena y auténtica.

Ricardo Calcabrini nos invita a reflexionar sobre la conexión profunda entre nuestras emociones, nuestra biología y las historias familiares. Su enfoque terapéutico, que integra biodescodificación, ensoñación terapéutica y sicogenealogía, ofrece una vía alternativa para explorar y sanar lo que llevamos dentro, recuperando el bienestar integral.

Para más información :

Instagram: @ricardocalcabrini

WhatsApp de consultas e info.: 341 647-6304