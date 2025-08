CONTENTLIKE

El Día de la Niñez siempre me invita a mirar más allá de los regalos. A preguntarnos qué es lo que realmente les estamos dando a nuestros hijos y a todos los niños que nos rodean: ¿Tiempo? ¿Presencia? ¿Espacios reales para jugar y encontrarse?



Vivimos en un mundo acelerado, donde muchas veces lo más fácil es recurrir a una pantalla para calmar, entretener o acompañar. Y aunque la tecnología tiene su lugar, nunca podrá reemplazar el poder del juego.



Porque el juego es el lenguaje natural de la infancia. Es expresión, creatividad, descarga emocional y vínculo. Cuando un niño juega, está contando lo que siente, lo que imagina, lo que necesita. En ese espacio no hay juicios ni apuros: solo la libertad de ser, inventar y descubrir el mundo a su manera. Es abrir una caja de colores y dejar que las emociones encuentren su forma, inventar un juego nuevo cada día y descubrir que lo mejor siempre pasa cuando se juega en compañía.



Hace 12 años fundé Toldito de Colores para unir mi trabajo como psicóloga con mi amor profundo por el juego. Soñé con crear juguetes que no solo divirtieran, sino que también acompañaran a los chicos en ese proceso vital de crecer conectados con sus emociones y con quienes los rodean. Con el tiempo descubrí algo maravilloso: cuando regalamos juego, también regalamos escucha, libertad y posibilidad. Es decir “te veo, te acompaño, quiero compartir este momento con vos”.



Por eso, en este Día de la Niñez quiero invitarte a mirar distinto:

• A elegir juguetes que despierten la imaginación y la curiosidad.

• A apagar por un rato las pantallas y sentarte en el piso a jugar.

• A abrir espacio para ensuciarse, crear, moverse y compartir sin apuro.



Porque el mejor regalo no es un objeto.

Es una carcajada compartida.

Es una historia inventada juntos.

Es un rato de presencia verdadera, de esos que los chicos atesoran para siempre.



Regalemos juego. Regalemos conexión.

La infancia es un viaje único, y jugar, sin dudas, es la mejor forma de estar presentes.



Por Lucía Busquet Oyhanarte – Psicóloga y fundadora de Toldito de Colores