Se supo un estremecedor dato de la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena

La tragedia que enlutó a la familia de Cris Morena sumó en las últimas horas un dato estremecedor que podría cambiar el rumbo de la investigación. Mila Yankelevich, de apenas 7 años, murió en un accidente náutico en Estados Unidos, y ahora se conoció que el capitán que manejaba el remolcador implicado no tenía licencia para operar una nave de ese tamaño.

Martín Candalaft, periodista especializado en policiales, fue quien reveló la información. “El capitán que manejaba el remolcador que empujaba la barcaza, no tenía licencia para conducir este tipo de naves”. Y explicó: “Cuando tienen menos de 26 pies (7,92 metros), no se necesita que el capitán cuente con una licencia para conducir. Si la tiene, mejor. Si no la tiene, no la requieren”.

Sin embargo, en este caso la barcaza que embistió el velero medía 60 pies, es decir unos 18,2 metros, por lo que sí era obligatorio tener una licencia específica, lo cual no sucedió. “Esto abre una nueva vía en la investigación y puede cambiar el rumbo”, añadió Candalaft.

Además, reveló detalles escalofriantes: “La barcaza no estaba transportando basura, sino materiales de construcción y una grúa. La grúa estaba adelante y creen, los investigadores, que pudo ser aquello que no le permitió ver a quien conducía que se cruzaría con un velero”.

A esto se suman testimonios de testigos presenciales: dos obreros dijeron no haber escuchado ninguna bocina ni alarma de advertencia por parte de la barcaza, mientras que otros afirmaron que uno de los tripulantes advirtió al operador del remolcador que se estaba cruzando un velero, pero aparentemente el conductor no frenó ni realizó maniobra alguna.

“A eso estaba expuesta Mila Yankelevich aquella mañana”, concluyó el periodista. Las autoridades ahora deberán determinar si hubo negligencia por parte de la empresa operadora del remolcador y si corresponde alguna imputación penal.

Mila Yankelevich, Cris Morena y Tomás Yankelevich

Mientras las autoridades hacen su trabajo, la familia de Cris Morena intenta recobrar las fuerzas para superar esta pérdida tan dolorosa. Por el momento ni ella, ni Tomás Yankelevich y Sofía Reca, padres de Mila Yankelevich, han dado declaraciones públicas.

