La China Suárez se hizo un gran cambio de look para comenzar su nueva vida en Turquía

La China Suárez comenzó una nueva etapa en su vida. Mudada a Turquía y adaptándose a la distancia que mantendrá con dos de sus hijos, que continuarán con sus actividades en la Argentina, la actriz ya muestra los cambios que atraviesa en su día a día, conviviendo con Mauro Icardi, acompañándolo en su retorno al Galatassaray tras recuperarse de su lesión.

La pareja se muestra en redes sociales muy unida y poco a poco muestran detalles de su convivencia. Pero también, la actriz comienza a ser una destacada figura en tierras turcas, debido a la gran fama que tiene Icardi como ídolo deportivo. Por ello, cada paso que da no pasa desaparecido y recientemente se viralizó el cambio de look que decidió realizarse, de cara a la presentación que realizó su novio en un evento deportivo.

La China Suárez apostó a nuevo look

A lo largo de su carrera, la China Suárez se mostró audaz al realizarse diversos cambios de looks, muchas veces alineados con sus personajes, pero en otras ocasiones siguiendo las tendencias del momento. Lo cierto es que cada uno de ellos marcó una etapa en su vida y, por supuesto, este camino que comenzó a recorrer junto a Mauro Icardi, en el que incluye polémicas y mudanzas, no es la excepción.

En las últimas horas, la cuenta oficial de Hairlove de Emre Tunc compartió un clip en el que anuncia el cambio de look de "la que robó el corazón de Mauro Icardi". Allí se puede ver a la ex Casi Ángeles con un renovado look, siguiendo la tonalidad rubia que elige desde hace un tiempo. Pero se realizó un balayage luminoso, con el que tiene tonos más claros, sobre todo en la zona más cercana al rostro.

"Preparamos a la mundialmente famosa actriz China Suárez para la noche y le hicimos un peinado con ondas al agua. La que robó el corazón de Mauro Icardi, ahora es la estrella del escenario con su diseño de cabello. Este toque especial que completa su belleza pre-partido es nuestra firma", comentó el peluquero a cargo de esta cambio. Junto a sus palabras se puede ver el video del momento en que la actriz ve el resultado del trabajo, allí se distingue una gran complicidad entre ellos, que compartieron risas y charlas.

Sin embargo, pese a las buenas energías que transmite el video, el público argentino no dudó en hacerse presente en la publicación y apuntar contra la actriz. "Ya empezó a transformarse en Wanda. La última transformación, era parecerse un toque a María Becerra", fue uno de los comentarios más destacados al mencionar que Suárez busca parecerse a las exparejas de sus novios.

La China Suárez mostró su cambio de look

Lo cierto es que la China Suárez se muestra muy contenta con su nueva vida en Turquía, adaptándose a los cambios culturales, sociales y acompañando a su pareja, así lo mostró con este nuevo cambio de look, pese a las críticas.