Nicole Neumann y Allegra Cubero comparten su amor por la moda y su pasión por el modelaje. Nicole es una de las más reconocidas dentro de la industria, marcando las tendencias con su amor por lo canchero y bohemio. Por su parte, su hija comenzó a seguir sus pasos y participó de algunos trabajos que la pusieron en la mirada de los expertos fashionistas. Es por eso que su mamá no dejó pasar la oportunidad, y la invitó a ser parte de una sesión de fotos, demostrando el talento de la adolescente y dos looks estampados que pueden ir para todas las edades y temporadas.

Match de looks y debut de modelaje: Nicole Neumann y Allegra Cubero dieron cátedra de cómo lucir el estampado tendencia

Nicole Neumann y Allegra Cubero disfrutaron de unas familiares vacaciones por Europa, donde se reencontraron con Bernd Unter Ruberbacher, y la familia paterna de Nicole que vive en Suecia. Allí, desplegaron los mejores looks veraniegos y remarcaron sus estilos diferentes en la moda. Mientras que Neumann optaba por el bohemio, su hija lucía lo canchero y juvenil. Sin embargo, y en medio de estos emocionantes días para ambas, compartieron en su cuenta de Instagram el debut en el modelaje con un match perfecto para todas las temporadas.

Cada una, individualmente, tiene su nombre en el mundo fashionista. Nicole Neumann es de las más queridas en redes sociales, y, con los años, logró formar una comunidad de más de 2 millones de seguidores, que la acompañan y escuchan todos los consejos de moda que tiene para compartir. Por su parte, Allegra fue protagonista de sesiones de fotos de vestidos de 15 años y pasarelas con looks comfys y originales para jóvenes de diferentes edades. Sin embargo, por primera vez, se acompañaron en una sesión de fotos, demostrando que la moda tendencia no tiene edad.

Madre e hija optaron por lucir doble look match de vestido y colores llamativos. Ideales para el verano, pero con el largo perfecto para el invierno, se la jugaron por el estampado. Por un lado, fueron por un vestido por encima de las rodillas, con escote en V y ajuste en la cintura. De color celeste y con rayas, hacían llamar la atención las rosas de la misma tonalidad, y demostraban que esta tendencia queda perfecta en estilos naturalistas. Por el otro, diferenciaron diseños: Nicole optando por el largo y Allegra por el corto, pero lucieron el total pink con flores de diferentes tipos que mezclaban la temporada de invierno y sus cortes, con los colores del verano.

Doble look match de Nicole Neumann y Allegra Cubero

Sus seguidores no tardaron en hacer notar estos looks, y la felicidad de ambas por compartir cámara una vez más. Nicole Neumann y Allegra Cubero siempre estuvieron acompañadas por Indiana y Sienna, pero esta vez decidieron demostrar la pasión que las une y sus talentos en la moda. Madre e hija dieron cátedra del uso del estampado con un doble look match, sin perder de vista sus estilos personales y eso que las hace únicas entre todas.

A.E