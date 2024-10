Romina Sex Coach: Redefiniendo la Sexualidad con Asesoramiento Personal y Educación

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió el emprendimiento de Romina Sex Coach?

El emprendimiento de Romina Sex Coach nació de la necesidad de separar las consultas personales de la venta de productos en el local. Al atender a los clientes, me encontraba respondiendo preguntas muy específicas sobre temas íntimos, lo que no es el contexto adecuado, especialmente con otras personas presentes. Esta situación me llevó a replantear cómo manejar ambas actividades de manera efectiva.

Al comenzar a participar en programas de radio, también vi la necesidad de diferenciar las ventas de juguetes de las sesiones personalizadas, ya que son actividades completamente distintas. La solución fue crear espacios específicos para cada una.

A través de mi cuenta de Instagram, @Romina.sexcoach, decidí enfocarme en compartir información sobre mis talleres y reuniones, en lugar de contenido relacionado con el local. Esta decisión reflejó mi deseo de separar mis distintas actividades y enfoques.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

Ofrezco talleres por Zoom, reuniones para mujeres, asesoramiento en juguetes sexuales y orientación personalizada para fortalecer la intimidad, superar desafíos y promover una sexualidad saludable y libre de tabúes.

¿Qué te inspiró a ser Sex Coach?

Mi mayor inspiración proviene de las personas que buscan vivir una sexualidad plena y sana, pero se ven obstaculizadas por la falta de información. Crecí en un sex shop, un entorno donde la sexualidad se maneja sin tapujos, y ahí entendí que, muchas veces, la falta de conocimiento genera inseguridades impidiendo disfrutar.

Esa experiencia despertó mi curiosidad y me impulsó a leer y capacitarme, descubriendo una verdadera pasión por el tema. Alrededor de los 20 años, comprendí que, para ser sexólogo en Argentina, era necesario estudiar medicina o psicología, pero no me veía trabajando en un consultorio. Lo que realmente me apasiona es ofrecer charlas, talleres personalizados y organizar reuniones de “tupper sex” con un enfoque educativo y respetuoso, aunque siempre garantizando momentos de diversión y disfrute.

Con el tiempo, noté que muchas personas se sienten más seguras cuando uno cuenta con una certificación o título. Por eso, hace unos años, completé una diplomatura en sex coaching en Buenos Aires y realicé numerosos cursos con certificación avalados por SASH, FUNDASSEX, entre otros. Me sigo capacitando constantemente para ofrecer lo mejor a mis clientes.

Aunque las redes sociales han abierto espacios de diálogo sobre sexualidad, también pueden generar malentendidos por la falta de control y el fácil acceso a la información. A pesar de estos desafíos, disfruto profundamente lo que hago. Mi principal motivación siempre serán las personas y el deseo de que vivan su sexualidad de forma libre, informada y plena.

¿Qué es lo más interesante de tu profesión?

Todo en mi profesión me resulta interesante. Nunca dejo de sorprenderme con las preguntas que recibo y con el impacto que la falta de información tiene en las personas. Lo que más me satisface es colaborar y acompañar a quienes se sienten desinformados o confundidos. Ver la sonrisa o la tranquilidad en el rostro de alguien que comprende algo que le preocupaba me llena de satisfacción.

Uno de los momentos más gratificantes fue cuando un hombre mayor, que inicialmente no se animaba a entrar a la tienda, me agradeció, diciendo: "Pensé que con una mujer no se podía hablar de estos temas, pero me hiciste sentir muy cómodo". Este tipo de experiencias confirman que mi trabajo tiene un impacto positivo.

Me fascina descubrir cómo la sexualidad influye en todos los aspectos de nuestra vida. No es un tema que guardamos en un cajón; es una parte integral de nuestra existencia como seres humanos. A lo largo de mi carrera, he aprendido que muchos conceptos sobre sexualidad están mal abordados, y desmitificar esos mitos ha sido un proceso enriquecedor para mí.

Lo que hago no solo me desafía profesionalmente, sino también personalmente, ya que he tenido que desaprender y aprender nuevas perspectivas. Esto hace que mi trabajo sea aún más interesante, porque, al igual que mis clientes, también estoy en constante crecimiento.

¿Cuáles son los mitos más comunes en tu profesión?

Hoy en día, los mitos sobre sexualidad han disminuido significativamente. Gracias a las redes sociales, hay más diálogo e información disponible, lo que ha permitido que las personas se acerquen a mí con problemáticas concretas en lugar de mitos. Por ejemplo, alguien podría llegar y decir: "No puedo tener un orgasmo, ¿qué me recomiendas?" o "No mantengo la erección, ¿qué puedo usar?". Las consultas suelen centrarse en temas como la duración de los encuentros, la frecuencia de los orgasmos y las dificultades específicas que enfrentan. Así, las personas ahora abordan preocupaciones reales y puntuales que desean resolver.

Datos de contacto:

Instagram: @Rominasexcoach