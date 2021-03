Sami Gurumis: Si podés soñarlo, podes tejerlo

Samanta Mele es una emprendedora nacional, creadora del espacio de tejido Sami Gurumis. Ella es una apasionada por esta actividad y hace ya un tiempo realiza diseños de calidad para sus clientes. Hoy te invitamos a conocerla en esta entrevista exclusiva en CARAS. “Vendemos principalmente patrones de tejido y kits de materiales para guiar a un/a tejedor/a para que pueda crear un proyecto desde cero casi sin tener conocimientos previos de tejido. Podes conocer todo nuestro emprendimiento en la tienda online”, destaca Samanta.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

Al comienzo de la pandemia, al ver que los talleres presenciales serían algo poco factible, quisimos acercarnos a la gente no solo con kits para tejer muñecos, que fue nuestro fuerte durante muchos años, sino también con todos los elementos necesarios para tejer un proyecto particular, lanas, hilos, agujas, telas, broches, correas etc; materiales que en plena pandemia podrían resultar difíciles de conseguir. La idea del kit fue resolver todas las necesidades en una misma compra online. En cuarentena, muchas clientas armaron sus propios emprendimientos ofreciendo, como producto terminado, nuestros diseños.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

La innovación es lo más importante para nosotros. Buscamos identificar que insumos una emprendedora no puede conseguir fácilmente e intentar tenerlo en la tienda cuanto antes. Los amantes del tejido seguimos en redes sociales a tejedoras de otros países que tienen a su alcance materiales que en nuestro país no existen o son prácticamente inhallables.

Para nosotros, el año pasado fue muy importante incorporar en la tienda online hilados importados, correas, telas novedosas y piezas de cuero con perforaciones para tejido. Estas piezas de cuero se utilizan para tejer todo tipo de accesorios dándoles una terminación muy original. Y, sobre todo, a las personas que tejen para vender, les brinda la posibilidad de obtener piezas tejidas en mayor cantidad y en menor tiempo.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

Las ventas de patrones, kits e insumos de tejido son a través de la tienda online. Los patrones son archivos digitales; guías paso a paso con acompañamiento fotográfico, diagramas y acceso a videos de apoyo que se envían por mail. Los kits se envían por correo a todo el país.

¿Qué satisfacciones obtiene de su trabajo?

La satisfacción es ver que nuestras clientas, luego de comprar un kit o asistir a un taller presencial, reciben gran cantidad de pedidos con solo subir una foto a redes sociales, saber que colaboramos para que puedan llevar adelante sus propios emprendimientos. Este hecho nos llena de alegría, porque sabemos que lo que hacemos les ayuda a conseguir sus objetivos, crecer, aumentar sus ingresos y creer en sí mismos, y eso es genial.

¿Como se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

Estamos trabajando en nuevas propuestas y cursos online para que aquellos que aún no saben tejer, puedan aprender y también, por qué no, utilizar el tejido como terapia, algo que en el escenario de la pandemia resultó súper necesario.

Actualmente en nuestro canal de Youtube pueden encontrar de manera gratuita diferentes videos para aprender a tejer mantas XL. Para realizar esta técnica no se necesitan conocimientos previos, y en pocas horas tienen una manta tejida con sus propias manos. Para aquellas personas que están buscando una salida laboral, es también una gran oportunidad.

Datos de contacto: Instagram: @sami.gurumis - Facebook: @samigurumi.