"Sanando Vínculos: El Poder Transformador de las Constelaciones Familiares"

1. ¿Cómo descubriste las constelaciones familiares y qué te motivó a profundizar en ellas?

Descubrí las constelaciones familiares hace ya cuatro años, gracias a la recomendación de mi suegra. En ese momento, estaba buscando algo diferente, una forma de sanar, pero no sabía cómo hacerlo. Había una inquietud interna, un deseo de ver la vida y las relaciones desde una nueva perspectiva. Las constelaciones me permitieron conectar con el amor, la empatía y la aceptación de una manera que nunca había experimentado antes. Fue un despertar que me llevó a querer formarme en esta herramienta tan profunda.

2. ¿Con quién te formaste y qué influencias destacas de tu aprendizaje?

Tuve el honor de formarme con Cecilia Imbastari, abogada, fundadora de Somos Buena Vida y rectora del Instituto de Investigaciones Holográficas. Su enfoque integrador y su pasión por las constelaciones me inspiraron profundamente. A través de sus enseñanzas, entendí que esta herramienta no solo es terapéutica, sino también transformadora a nivel personal y colectivo. La claridad y la calidez de Cecilia marcaron un antes y un después en mi vida profesional y personal.

3. ¿Qué crees que hace a las constelaciones familiares una herramienta tan poderosa?

Las constelaciones familiares son poderosas porque nos permiten mirar más allá de lo evidente. A través de ellas, podemos identificar el origen de los conflictos que enfrentamos en el presente, muchos de los cuales tienen raíces profundas en la historia familiar. Es una manera de traer a la luz dinámicas inconscientes que nos afectan, y al hacerlo, abrimos espacio para la sanación. Además, se puede constelar cualquier tema, lo que las hace accesibles a cualquier persona que busque una mayor comprensión y armonía en su vida.

4. ¿Cómo integras las constelaciones en tu proyecto 'Sana mi alma' y qué ofreces actualmente?

'Sana mi alma' nació del deseo de acompañar a otros en su proceso de sanación, ofreciendo terapias holísticas que incluyen Reiki, péndulo hebreo, péndulo cuántico, regresiones a vidas pasadas, limpiezas energéticas, y por supuesto, constelaciones familiares. Realizo sesiones individuales, tanto virtuales como presenciales en Lezama, y una vez al mes organizo talleres grupales en la misma ciudad. Mi intención es llevar las constelaciones a otras localidades, abriendo la posibilidad de realizar encuentros grupales donde sea invitada.

5. ¿Qué le dirías a alguien que tiene dudas sobre constelar?

Le diría que respete su proceso interno, porque cada persona tiene su propio tiempo. Si ya se está cuestionando qué son las constelaciones, es porque algo dentro suyo está buscando respuestas. Los invito a experimentar esta herramienta sin expectativas, solo con la apertura de vivir algo nuevo. En mis sesiones, siempre encontrarán una escucha activa y empática, sin juicios. Estoy aquí para caminar juntos hacia la sanación, con la intención de transformar lo que necesite ser visto desde el amor y la aceptación.

Información de contacto:

WhatsApp: +54 2241 53-1427

Instagram: @sanamialma_