Shabby: acompañándote en los momentos más importantes

Shabby es un emprendimiento que comenzó con la pandemia de la mano de Romina Velázquez. Ella, al estar durante mucho tiempo en su casa, tuvo la idea de empezar a realizar manualidades ya sea para decorar el hogar como para la realización de eventos. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más acerca de su proyecto.

“Comencé haciendo varios productos con técnica de decoupage como bandejas y percheros, pero hoy lo que más hago y disfruto hacer son souvenirs para nacimientos, Baby Shower, bautismos, y cumpleaños, También cuento con una amplia variedad de borlas y Gift Box para todas las edades”, destaca la emprendedora.

Romina, ¿cuál considera que es tu diferencial en el mercado?

Yo creo que lo que marca la diferencia en mis productos son los detalles, la delicadeza y el amor con el que está hecho todo. Busco la perfección en cada cosa que entrego, es lo mínimo que puedo hacer en agradecimiento a toda aquella persona que elige mis trabajos y, más aún, porque me eligen para festejar momentos muy importantes e inolvidables.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

El vínculo que se genera es increíble. ¡Te haces parte de su vida! Cuando es realizado el encargo hablamos contantemente, ya que les voy enviando fotos, para que puedan elegir colores, formatos, imágenes y me vayan dando el ok en cada cosita que voy haciendo. Me parece esencial que el cliente este conforme con lo que va a recibir.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Cuando llegan los pedidos a destino y me agradecen por cada detalle y por lo lindo que esta todo, es una de las mayores satisfacciones. Ni hablar de lo que me genera, que me escriban de toda Argentina y de otras partes del mundo. Es realmente impagable leer las cosas lindas que te dicen. ¡Y yo que no me animaba a mostrar lo que hacía!

¿Cuál es tu meta por seguir?

Me gustaría que con el tiempo muchos me tengan en cuenta a la hora de festejar momentos inolvidables, ya que quedarán por siempre en sus recuerdos.

Datos de contacto: Tel: 03564-15633235 - Instagram: shabby_sf - Web: https://shabbydeco2.mitiendanube.com - Mail: [email protected]