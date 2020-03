Sofi Astudillo: "Trabajamos con el alma y la energía de las personas y lo hacemos desde el amor, el conocimiento y el serivicio"

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Hay personas que en la rutina y la estructura encuentran mucha seguridad y estabilidad, ¡y los celebro! Una gran crisis personal, sumado al rechazo que tenia por volver a trabajar en relación de dependencia, que fue solo dos meses, provocaron en mi la revolución sificiente para que me pusiera manos a la obra con todo lo que me apasionaba: el mundo holístico. Al dia siguiente ya estaba desenpolvando los diplomas y materiales, organizando todo para dar mi primer curso.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

El mundo holístico, por excelencia, es liderado por mujeres. Es un tema muy extenso. Somos las brujas de antaño, las magas modernas que venimos a hacer visibles las enseñanzas de nuestros ancestros, como la medicina natural, la gemoterapia, el mundo de la botánica medicinal, los oráculos, entre otros saberes milenarios. Esa labor, tan condenada en otros tiempos, sigue siendo nuestro estandarte hoy, y para muchas terapeutas, nuestro mejor trabajo. Nuestro rubro no es como cualquier otro. Acá no vendemos prendas o productos. Trabajamos con el alma y la energía de las personas, no es tarea fácil, pero lo hacemos desde el amor, el conocimiento y el servicio.

¿Cuál fue tu mayor caso de éxito?

No tengo tal categoría. Pero sí puedo decir, que hoy, este presente que tengo, es mi mayor meta alcanzada. He logrado, junto a mi equipo de trabajo -Lala, compañera, secretaria, asistente, tesorera- formar a más de tres mil alumnas en todo el país, y también en España, como terapeutas de alguna especialidad de las que enseñamos, y hoy trabajan de eso, generando en algunos casos, el principal ingreso del hogar. Brindarles los conocimientos y las herramientas a estas mujeres ha sido, y es, nuestro mayor logro.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Mi fracaso más rotundo fue no haber creído en mí. La inseguridad y la constante sensación de inferioridad que sentía hace una década atrás, fue el disparador de todo lo que soy hoy. El mundo entero puede decirte de lo que sos capaz, pero si no sos vos la que lo siente, es muy probable que nunca des el primer paso. No haber creído en mí antes me transformó en una persona fuerte, entera, decidida y comprometida con lo que hago; pero, lo más importante, me sirvió para amarme a mi misma como nunca antes.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación lo es todo. Las redes sociales hoy son unas de las grandes herramientas para difundir mi trabajo. Pero creo que mi mayor tesoro está en la comunicación que tengo con las alumnas, curso tras curso. Hoy tengo un gran equipo detrás de mis comunicaciones: Carla Martellotta, mi diseñadora gráfica; Morela, mi Community Manager; Caro Mas, que hace el packaging de los materiales para las alumnas, etc. Todas, a su manera y desde su rubro, me ayudan a comunicar certeramente lo que tengo para decir.

