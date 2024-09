Sofia Fassere de la pasión a la transformación: La evolución de SF Skin

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a fundar SF Skin y cómo ha evolucionado tu centro desde su creación?

Desde muy joven, siempre me interesaron la estética y la belleza. A los 20 años, estudié la carrera de maquillaje profesional y, a los 24, realicé cursos de cosmetología y estética corporal. Tengo que admitir que me encanta el maquillaje, pero no me veía en un puesto laboral de maquilladora. Muy distinto me pasó cuando terminé la carrera de Dermocosmiatría. Me interesaba poder generar esos cambios positivos en otras pieles que no fueran la mía.

El espacio para plasmar mi emprendimiento apareció muy rápido, pero tardé meses en ponerlo en marcha. Al mismo tiempo, lidiaba con los miedos propios de un nuevo proyecto. Me preguntaba si, como profesional, podría tener el impacto positivo que ambicionaba. Por eso, siempre estuve capacitándome muchísimo para afianzar mi seguridad, además de mi gran motivación.

Estoy orgullosa del espacio que he generado en estos años y de la calidad de personas hermosas que tengo como clientes. Resulta fantástico llegar al Centro por la excelente energía que se genera entre el cliente y mi labor profesional, que se transmite en cada experiencia facial. Agradezco a mis clientes que me lo hacen saber con sus agradables comentarios, haciéndome sentir plena en mi trabajo.

¿Cuáles son los tratamientos más populares en tu centro y qué beneficios ofrecen a los pacientes?

Se ofrecen tratamientos faciales personalizados. En una primera consulta, se realiza una entrevista. Luego del tratamiento específico y personalizado, se planifica un protocolo a seguir. Cada encuentro resulta en una experiencia de casi dos horas con el cliente, donde, además de mejorar la calidad de la piel, se complementa con masajes, aromaterapia y texturas muy agradables. El objetivo es crear un ambiente de relajación y bienestar integral. Las Gift Cards de un facial también son muy populares.

¿Cómo te mantienes actualizada con las últimas tendencias y avances en dermatocosmiatría?

En este rubro, hay que mantenerse actualizada constantemente. Tengo varios canales donde me mantengo informada. Soy de investigar mucho en redes respecto a tratamientos innovadores a nivel cosmético. Capacitarse todos los años es importante para actualizar las técnicas y para la tranquilidad del cliente que confía en nosotros.

¿Podrías compartir algún caso de éxito o testimonio de un paciente que haya experimentado una transformación significativa gracias a tus tratamientos?

Tengo mensajes muy hermosos de mis clientes, donde, además de expresar su satisfacción con la mejora de su piel, me expresan el bienestar que les genera la atención que les brindo, tanto humana como profesionalmente. Realmente, no puedo pedir más a la vida. Estoy muy agradecida siempre.

Tengo un caso específico de rosácea, donde el resultado del facial fue la causa de motivación del cliente para poder mejorar. Ahora, junto con sus consultas dermatológicas y una buena rutina cosmética en casa, el cliente lleva su estado con alegría.

Datos de contacto:

Web: https://www.sfskin-ba.com/

Instagram: https://www.instagram.com/sf__skin?igsh=bHlnMzJ2ZHVlODh0

Teléfono: +5491156064087