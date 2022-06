Sos Vos Jeans

CREDITO CARAS

Omar, ¿cómo fueron los inicios de la empresa?

Nos decían mucho que invertir en Argentina no servía, que los productos que se producen acá son de pésima calidad y que era preferible exportar. Pero estas ideas no nos terminaban de convencer, teníamos un emprenderismo muy latente. Un día junto a mi pareja nos preocupamos por nuestra situación económica, temíamos que no íbamos a poder cubrir nuestras responsabilidades básicas, entonces decidimos dar rienda suelta a nuestro espíritu emprendedor. Un amigo nos mencionó al denim, la tela para Jean. Se nos ocurrió que podríamos empezar a emprender por ese lado, todo el mundo usa Jean, es una tela resistente y linda de vestir.

Comenzamos vendiendo en la salada, era un enorme esfuerzo ir hasta allá, pero nos aventuramos. De apoco fuimos consiguiendo maquinarias y conociendo gente que confeccionaba indumentaria, con las que comenzamos a realizar nuestra propia marca Sos Vos y nos convertimos en fabricantes mayoristas. Les ofrecimos a las personas algo nuevo, variedad y calidad y ahí fue cuando nos expandimos. Pudimos mudarnos al barrio de Flores, en un local propio, en donde estamos hasta la actualidad.

¿Qué productos brindan al público?

Lo que empezó en el 2019 siendo una aventura con algunos jeans para hombre, hoy se convirtió en denim para hombre y mujer, clásicos, chupines, semichupines, mom, wide leg de dama, oxform, con amplia variedad en roturas. Además, tenemos remeras y camperas.

Todo el tiempo estamos probando nuevos modelos, reinvertimos y estamos creciendo para poder ayudar a emprendedores, que tienen, o que están comenzando, su primer negocio de indumentaria.

¿Qué objetivos tienen de cara a los años venideros?

Creemos que las pymes son la verdadera economía argentina, son empresas y emprendimientos surgidos por y para su gente. La industria argentina está muy menospreciada y como emprendedores y fabricantes nos duele. Por eso nuestro mayor desafío es seguir alimentando la confianza de nuestros clientes para que se pueda valorar realmente lo que se produce en Argentina. Queremos continuar generando esta confianza brindando productos de primera calidad, manteniendo los precios bajos para ayudar a otros emprendedores, realizando envíos a todo el país en tiempo y forma, teniendo un seguimiento por teléfono de cada uno de nuestros clientes, dando atención personalizada, ofreciéndoles variedad e innovación. Queremos ser la marca de jeans nacional más elegida por los Argentinos y trabajamos para lograrlo.

Datos de contacto:

Tienda online: www.sosvosjeans.com

E-mail: [email protected]

Teléfonos: 1160146509 / 1168164708

Facebook: sosvosjeansoficial

Instagram: SOS VOS jeans

Tik tok: @sosvosjeans