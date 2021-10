Stylo27 Lugano: simplemente arte en estado puro

Justina González Palacios o Yusti, como todos suelen decirle, es una profesional de la peluquería que se ha desarrollado durante mucho tiempo en el rubro estético, teniendo conocimientos en manicuria, depilación y pedicuria. Hoy ella nos cuenta sobre su espacio, Stylo 27, donde les brinda a sus clientas una experiencia única en el mercado.

“Mi amor por la peluquería comenzó desde chica cuando jugaba a realizar peinados y soñaba con desarrollarme en el rubro. De más grande, fui mama y nació mi muñeca, que es mi hija Julieta, y de ahí hice el curso para ser peluquera y poder hacerle peinados, pero nunca imagine que llegaría a tan lejos”, recuerda Justina quien abrió su espacio en el año 2010.

Ella se dedicó mucho tiempo al rubro gastronómico, pero entendió que no era lo que realmente la hacía feliz. Por esa razón, en esos años, emprendió la búsqueda de un local para desarrollarse a nivel profesional en la actividad que tanto le apasionaba. “Comencé con el local y tenía miedo de afrontar sola el desafío, pero las mismas clientas que asistían resaltaban que amaban mi servicio y que siga luchando por mis sueños. Así se formó Stylo 27 y hoy soy una persona muy feliz”, recuerda la creadora del espacio.

Justina, ¿cuáles son las tendencias actuales de peluquería?

La tendencia está en los cortes de pelos tipo melena y bob. Dependiendo del color de la piel, podrás escoger entre: rubia miel, rosa fresa o rubio platino. Para aplicarlos hay que tener en mente dos palabras claves: tono y subtono de piel ‘cálida y fría’. Conociendo estos términos sabrás qué color es mejor y cuál es el más potente para las expresiones de tus facciones.

¿Cómo te reinventaste con la pandemia?

Fue difícil ya que la mayoría de mis clientas son rubias y querían sostener su color platinado. De esa manera, creé mi propio matizador y lo vendí durante la pandemia. ¡Fue todo un éxito!

¿Qué es lo más lindo de tu trabajo?

Sin dudas el vínculo que se genera con ecliente. Siempre hay mucha buena onda y se ha creado una familia con ellas. En este tiempo me he dado cuenta de que me gusta cada vez más mi profesión y se lo debo al ida y vuelta con las personas que asisten al salón. Además, me encanta cuando se van contentos y, siempre digo que, lo importante, no es que vengan si no que vuelvan.

Datos de contacto: Cañada de Gomez 4852, CABA // Tel: 4604-0216 - IG: stylo27lugano - FB: styloveintisiete