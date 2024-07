Tienda Momosha

CREDITO CARAS

¿Qué inspiró la creación de tu empresa?

Durante muchos años, antes y después de recibirme de contadora, trabajé en relación de dependencia, y llegó un momento en que tuve la necesidad de cambiar. Necesitaba un proyecto diferente, que implicara otro tipo de desafío. Pero no quería hacer cualquier cosa: era importante para mí que mi emprendimiento estuviese conectado con algo personal, algo que yo hubiese experimentado y valorado. Años atrás, había traído de un viaje mi primer difusor aromático, y había descubierto que tener los ambientes perfumados no era solo una cuestión de gusto, sino que determinados aromas me conectaban con emociones o despertaban sentimientos, asociados a algún recuerdo. Qué mejor, entonces, que trasladar esa energía a esta nueva actividad importando yo misma los difusores aromáticos ultrasónicos. Y lo mismo pasó con el nombre de la empresa: Momosha (hermosa) era el modo en que me llamaba una persona que fue muy especial en mi vida.

¿Cuál es la filosofía detrás de la selección de aceites esenciales puros para tus productos?

No se trata solo de olores ricos. Los aromas estimulan los sentidos y nos ofrecen bienestar, ya que tienen la capacidad de penetrar en nuestro organismo a través de la respiración o de la piel, aportándonos distintos beneficios. Por eso es importante elegir los aceites esenciales según las propias necesidades, buscar ese aroma que te identifica, que te relaja, que te hace sentir a gusto donde estés.

¿Cómo seleccionas los diseños y características de tus difusores para asegurar su fácil uso y efectividad?

Tengo en cuenta dos tipos de criterios. Primero, los aspectos técnicos, que hacen a su funcionalidad. Elijo siempre difusores sin filtro, porque son los que se pueden usar con aceites esenciales puros. Además, para que sean seguros de usar, cuentan con un temporizador con corte automático al quedarse sin agua. Y el otro tipo de criterio es el estético: tienen que ser objetos decorativos, que contribuyan a crear un ambiente agradable y relajado. A eso apunta también que incluyan iluminación led opcional.

¿Qué beneficios específicos crees que ofrecen tus difusores?

Además de aromatizar espacios creando la atmósfera deseada, la bruma que generan los difusores aporta al ambiente una humedad muy buena para el sistema respiratorio y para la piel, y que beneficia también a las plantas y a los animales que tenemos en el lugar. Sobre todo teniendo en cuenta que las estufas o aires acondicionados tienden a modificar la calidad del aire.

¿Qué desafíos has enfrentado al lanzar y expandir tu empresa en este sector?

El negocio apuntó desde un principio a la venta mayorista, para dar la posibilidad a que otros emprendedores pudieran incorporar mis productos a su negocio. Cuando llegó la pandemia, la forma de llegar al público cambió, y me tuve que adaptar rápidamente. Por otro lado, al ser importadores directos, el contexto político económico trajo sus complicaciones para la reposición y compra de nuevos artículos. Para cada uno de esos problemas tuve que idear la respuesta que me permitiera seguir adelante.

¿Cómo aseguras la calidad de los productos y la satisfacción del cliente?

Pongo mucho énfasis en la selección del proveedor. Además, a nuestros clientes les brindamos una atención personalizada, con una comunicación directa. Damos garantía por escrito y contamos con servicio post venta.

¿Cuáles son tus planes futuros para la empresa? ¿Hay nuevos productos o innovaciones en desarrollo?

Estoy planeando incorporar difusores con otra tecnología. Y el proyecto que más me entusiasma es empezar a desarrollar mis propias esencias.

Datos de contacto:

WhatsApp: 11-6053-9357

Instagram: @tiendamomosha

Página web: www.tiendamomosha.com.ar