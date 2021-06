Timotea Deco: muebles nórdicos de vanguardia y hechos con amor

Timotea Deco es una empresa familiar dedicada a la fabricación de muebles nórdicos. Sus productos se destacan no solo por su funcionalidad, sino por contar con precios accesibles y un diseño de calidad. Hoy conversamos con Mariana, su fundadora, quien nos cuenta más acerca de sus productos.

“Actualmente estamos en San Antonio de Padua, zona oeste de Buenos Aires, donde realizamos envíos a todo el país. Actualmente fabricamos muebles nórdicos en madera paraíso y lo complementamos con objetos de decoración”, destaca la emprendedora.

La marca esta conformada no solo por Mariana, quien se encarga de le venta, entrega y contacto con el cliente, sino que también Claudio, su marido, se encarga de la fabricación de los muebles brindando estilo y distinción en cada pieza.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Desde la pandemia, humanizamos más nuestras redes, quisimos que supieran bien quiénes estamos detrás, de qué manera ¡Y eso nos súper ayudó a crecer! La gente compra lo que hacemos juntos porque tiene ese valor agregado.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

¡El feedback del cliente es lo mejor! Que todo el tiempo me respondan las historias, que me cuenten su resultado, que ni bien llegue el pedido me escriban y manden sus fotos, sin dudas que es un mimo. Disfruto de que me escriban amigos y parientes de clientes por sus recomendaciones. ¡La constante devolución y buena onda del cliente no tiene precio!

¿Cómo se proyectan a futuro?

Nos veo grandes, con un gran taller y un lindo showroom lleno de muebles y objetos de decoración. Nos veo así de felices como hoy, ¡pero sin preocuparnos por el futuro!

Datos de contacto : IG: @timotea_deco - Tienda https://timoteadeco.mitiendanube.com/ - Mail [email protected].

Mirá el video de Timotea Deco: