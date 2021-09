Trébol Cosmética Natural: vivir mágicamente

Valeria Baldi asegura que, por un impulso mágico y amoroso, “esos que aparecen en momentos de la vida donde no lo pensás … lo hacés” creó Trébol Cosmética Natural, nombre inspirado en la época que con su mamá y su hermana buscaba tréboles de cuatro hojas para atesorarlos en un libro, en la billetera o donde se quisiera, algo que se convirtió en un clásico familiar.

¿Cómo fue el encuentro de este Trébol?

Este me encontró él a mí. Era 24 diciembre del 2007, hacía mucho calor, yo estaba esperando las cenizas de mi mamá, todavía sin reacción, sin caer, sin aceptar que una enfermedad terminal, en tres meses, le había ganado a mi vieja, la mujer con la mayor fortaleza que conocí hasta hoy.

El lugar donde estaba era un campo enorme, salí a caminar, con la mente en “nada”, me quedé parada y sentí que algo me tocaba el pié, bajé la mirada para ver qué era, y fue en ese momento que me vi parada en un campo de tréboles y el que me tocaba era un trébol de cuatro hojas. Sabía muy bien que era mi mamá. Sentí un terremoto de sensaciones, me emocioné hasta las lágrimas y mi corazón se colmó de alivio y amor.

Es la historia más rara y más linda de mi vida. Ella, mi mamá, nunca dejó de guiarme y marcarme el camino. A los tres meses de su muerte empecé a estudiar lo que hoy es mi vocación y me animé a dejar mi trabajo en un banco multinacional donde hacía 13 años que estaba en relación de dependencia ganando un buen sueldo, pero apagada por dentro. Renuncié y me convertí en emprendedora con Trébol Cosméticos que se convirtió en Trébol Cosmética Natural.

¿Se formó profesionalmente para crear los productos de Trébol?

Sí, soy Dermatocosmiatra egresada del Centro de Estudios Cosmética Científica, con pasantías hospitalarias en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Además, soy Técnica Superior en Química y Biotecnología con Orientación en Genética Molecular, soy Química Cosmética, una especialidad en desarrollo y elaboración de productos Cosméticos de la AAQC- Asociación Argentina de Químicos Cosméticos.

¿Qué servicios y qué productos ofrecen?

Ofrecemos una amplia línea de cosmética skin care para el cuidado diario de la piel que incluye productos como lociones, brumas o tónicos, serums, emulsiones y cremas faciales, cremas corporales, aceites vegetales para la piel y el cabello. Aceites esenciales puros, naturales y completos para hornillo, baños de inmersión y/o aromaterapia. Accesorios eco friendly como pads manoplas de limpieza facial, esponjas konjac o masajeadores de piedras naturales. También ofrecemos servicio de asesoramiento en cuanto al armado personalizado de la rutina skin care.

¿También tienen servicios para empresas y emprendedores?

Sí, ofrecemos servicio de desarrollo skin care para empresas y emprendedores que quieran empezar su propio negocio cosmético o deseen incorporar a sus líneas algún producto de formulación natural, vegetal, sin testeos en animales, vegano, sin parabenos, ni siliconas, ni derivados del petróleo y con el registro o certificación ante la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que es la entidad que regula cosméticos en Argentina.

¿Cómo comercializan los productos?

Por ahora solo lo hacemos a través de nuestra tienda online con la que llegamos a todo el país y en breve queremos tener puntos de venta en todas las provincias.

