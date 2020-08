Una banda que apuesta por nuevos conceptos musicales

Don Casiano se originó en un aventurero viaje de mochilero al norte del país que realizó Toto Martínez (guitarrista y cantante) junto con su hermano Pipo (charanguista y cantante). Motivados por el alma de guitarreros y cantores de un humilde pueblo del interior de Santa Fe (llamado Casas y fundado por Don Casiano Casas) decidieron armar un dúo al cual lo llamaron Las “Voces de Don Casiano”, dando origen a este sueño.

“Comenzamos cantando en los bares que nos abrieron las puertas en las localidades jujeñas, salteñas y tucumanas que el camino nos iba presentando en ese viaje. Allí nos cruzamos con gente que nos comienza a seguir, y con un percusionista que se suma al viaje. Fue esta persona quien, a su vez, nos hace conocer en Córdoba capital a Juanma Nieto (actual baterista y vocalista y jujeño de cuna), con el cual decidimos continuar reuniéndonos en la Córdoba universitaria”, recuerda Toto sobre los orígenes de Don Casiano.

Esto dio comienzo a un intercambio cultural y social de tradiciones, sonidos e improntas musicales propias de las culturas de cada una de estas provincias, y así lo detallan desde la banda. “Desde mi punto de vista ese fue el inicio de este viaje de búsqueda permanente por una identidad sonora y musical que hoy tiene Don Casiano. Pasaron muchos años desde su inicio, muchos músicos que han dejado enseñanzas y crecimiento en una banda que en su momento era, por así decirlo, amateur. Y en ese afán de crecimiento se suma en 2015 Sebastián Sánchez, oriundo de La Rioja, como encargado de los vientos andinos”.

Por último, se sumó Paco Fantini, nacido en la ciudad de Córdoba, aportando en teclas y acordeón. Fue así como la banda tomó dimensión, siendo sus participantes oriundos de diferentes regiones de nuestro país.

“Este bagaje cultural que tiene Don Casiano, al tener músicos de diferentes provincias, con diversos gustos y conocimientos musicales, hace que el sonido tenga un origen folclórico que intenta modernizarse constantemente con nuevos conceptos sonoros y rítmicos, pero sin perder la esencia originaria”, destaca Martínez.

¿Qué producciones han realizado?

De alguna forma nuestras producciones son infinitas, ya que estamos en permanente proceso de creación, de material propio o reversiones de viejas canciones. Pero por razones económicas (ya que somos una banda independiente) solo logramos materializar un disco llamado “Don Casiano el Vivo”, grabado en el auditorio de Radio Nacional Córdoba en el año 2015.

Por poner un ejemplo, ahora, en tiempos de cuarentena, pudimos concretar 2 streamings en vivo que quedaron registrados y grabados en nuestro canal de YouTube, y algunos singles. Como la

recreación en un fogón virtual de un hermosísimo tema de nuestros amigos Los Caligaris: “Razón”, quienes además apoyaron nuestra reversión. También grabamos “Amor en Cuarentena”, para estos tiempos de pandemia.

Han lanzado un tema nuevo llamado “SER” ¿de qué trata y que busca transmitir?

El tema “Ser”, es una canción que escribí en un momento muy nostálgico hace varios años cuando estaba haciendo la residencia de Tocoginecología. Me di cuenta de que, por escuchar demasiado había dejado de hablarme, me di cuenta de que la vida con un manual de instrucciones era, quizás, segura de vivir, pero no era la forma de vida más feliz o divertida. Muchas veces hacemos lo que hacemos, y somos lo que somos, por un sin números de mandatos sociales.

Así, vamos apagando de a poco ese fuego interno que te hace levantarte dia a dia a transitar y vivir este hermoso camino que es la vida misma. “Ser” también tiene la nostalgia de ese niño que alguna vez fuimos y que vivió en libertad sin la estructura social que un adulto adquiere con el correr del tiempo.

Esta canción tiene la magia de vivir con el corazón siempre delante de la razón, aunque a veces termine lastimado. SER tiene el respeto por la vida, por la mujer y por el hombre libre. Tiene el grito de los que intentaron y no pudieron, de los que lo lograron y de los que siguen buscándole a la vida una razón sin entregarse jamás.

“Ser” lleva la voz de la libertad como un valor. Todo ser humano tiene el derecho a vivir sin ser juzgado por la sociedad, cada uno y cada una es libre de hacer y de expresarse libremente siempre que exista respeto mutuo. Eso es lo que intentamos trasmitir con este tema.

Muchos famosos han valorado su trabajo. ¿Qué sensaciones le deja este apoyo?

Realmente es una sensación de gratitud. Es sentir que todo el esfuerzo y dedicación que uno le pone a lo que hace es valorado por gente que, seguramente, a transitado este duro camino de ser artista.

Y de saber que hay gente que, aunque este en un nivel artístico más elevado que el nuestro, entiende que la vida es una rueda y que ser humildes con otros artistas de menor calibre es el camino hacia una sociedad más integradora, una sociedad con más amor.

¿En qué plataforma podemos encontrar su música?

Nuestra música la podés encontrar en nuestro canal de YouTube como “Don Casiano Oficial”, en Spotify, Facebook como Don Casiano e Instagram como @doncasiano_oficial. Se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes, ahí van a encontrar todo lo que vamos produciendo.

¿Que buscan trasmitir con su música?

Lo que buscamos transmitir es alegría, amor, nostalgia y un sinfín de sensaciones y emociones positivas que la gente que nos escuche tenga ganas de ser un Casiano más. Para nosotros, que una canción nuestra alegre o genere una reflexión para bien a un seguidor, es darnos por pagados, es satisfacción plena.

¿Qué es lo que se viene como banda? ¿Cómo se ven en un futuro?

Se viene un DON CASIANO genuino, con temas propios en formato de álbum. Si todo sale bien, lo largaríamos a fin de año. Se encontrarán con un sonido más moderno, pero sin perder la esencia del folclore tradicional.

En un futuro (y espero no muy lejano) nos vemos dedicándonos 100% a la música y a la producción de temas nuestros. La música, por suerte, no tiene fronteras. Y ese atributo nos hace despertar cada día con más ganas, con más adrenalina, y con el sueño de que nuestra música llegue hasta lugares impensados, en donde la música de Don Casiano esté presente para ayudar a transitar la vida.