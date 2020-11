Viandas Fast Food Gourmet: come rico, sano y con calidad, en minutos

Viandas Fast Food Gourmet es un emprendimiento que nació de la mano de Gabriela y Leonardo. Hoy hablamos con ellos quienes nos cuentan cómo surgió su proyecto:

“Viandas Fast Food Gourmet es un emprendimiento que nació en nuestras mentes hace unos años pero se concretó y tomo la forma que tiene hoy, en el 2019. Surge de una charla en un desayuno, donde Leo me explica una de las técnicas que aprendió en tantos años de oficio: el envasado al vacío. Como así también, su sueño de algún día tener una planta propia de producción de alimentos. Yo escuchaba con mucha atención cada detalle de ese mundo que desconocía y no podía dejar de pensar en cómo combinar esta técnica tan beneficiosa con el talento que percibía en él, cada vez que probaba sus platos. Todo esto en un contexto gastronómico totalmente bastardeado (monetariamente hablando). Donde el personal cada vez cobra menos y trabaja más. De ahí surge la idea de hacer llegar al público un plato de restaurante a la comodidad de su hogar, en minutos”

Fue así como Gabriela Langone y Leonardo Arce se convirtieron en socios. Ella encargándose de la parte financiera, comercial y el marketing. Y él, creando platos y haciendo su “magia” dentro de la cocina.Juntos y con tiempo, lograron armarse del nombre, la estética y el rango de calidad con el que soñaban.

Hoy desde la marca apuntan a tres formas de venta:

La típica bandeja con cubiertos para comedores industriales y escolares. Acompañados por bebida y postre. Con entrega diaria a los establecimientos. Apuntando a la cantidad, pero acompañado de calidad, tan destacada para ellos, siempre.

para comedores industriales y escolares. Acompañados por bebida y postre. Con entrega diaria a los establecimientos. Apuntando a la cantidad, pero acompañado de calidad, tan destacada para ellos, siempre. El segundo formato y el que hoy abarca el mayor porcentaje de ventas debido a la pandemia: las viandas al público de Zona oeste, Caba, Zona norte y Ezeiza. Las cuales se entregan bajo el formato de envasado al vacío con un packaging acorde al concepto que quieren transmitir calidad, platos gourmet y practicidad, a la vez.Este envasado permite entre otras cosas, ocupar un mínimo espacio en las heladeras y freezer de los hogares.Mantiene los alimentos de manera que no pierdan su aroma y sabor inicial. Combinando el envasado y la técnica Sous vide (cocción de alimentos a baja temperatura y consiguiente pasteurizado)las carnes, pollos y pescados mantienen su textura y cocción justa.

El tercer formato de entrega es en bolsas grandes al por mayor a bares y restaurantes con cocinas de espacio reducido. De manera que, reciben su carta ya hecha, ahorrándose la cantidad de personal en el establecimiento. Solo requieren calentar la comida y presentar el plato.

Con respecto a la pandemia, desde Fast Food detallan que “fue un duro golpe, sobre todo por ser un emprendimiento incipiente. Perdimos algunos establecimientos grandes y nos abocamos a los clientes particulares”, detalla Gabriela y destaca que“por otro lado, como este formato permite ahorrar la cantidad de personal nos permitió que algunos nuevos establecimientos confíen en nuestra calidad, compren nuestro producto y los utilicen como takeaway. Sin la necesidad de teneral personal amontonado adentro del establecimiento. Como siempre en la vida una de cal y una de arena. Nunca se dejó de luchar para que nuestro producto sea probado en diferentes lugares”.

FastFood Gourmet se diferencia de una vianda porque, como su nombre lo indica, es comida gourmet fácil. “Son comidas difíciles de hacer, de buen sabor (de lo que el chef se encarga) pero fáciles de calentar y tenerlas en tu hogar. Con 3 minutos al microondas o 15 minutos a baño maríaya está, un plato de restaurante en casa”.

Desde la marca brindan una carta de más de 30 platos que van modificando para que la gente no se aburra. “Tenemos un Menú NO Diet, de dieta cetogénica y Menú Diet para Fitness. O sea, producto para todos los gustos y necesidades.Hay clientes mensuales que nos dicen que alimentos no comen y dejan que el chef los sorprenda”, destacan.

También, Gabriela nos cuenta que la calidad de los alimentos es una de las claves de la marca. “Tratamos de trabajar a bajo costo porque sabemos el contexto actual, pero no bajando nuestro rango de calidad-ya que- en la comida es fundamental. Es importante que si comes una ensalada con pollo el mismo no esté seco. Eso es lo que no queremos. Se gana menos, pero se sostiene nuestro objetivo que es brindar un buen servicio a los que confían en nosotros”.

Por último, desde Fast Food nos cuentan cuales son las mayores satisfacciones que obtienen del trabajo. “El mimo del público, los mensajes agradeciéndonos lo rico que esta todo. A nosotros nos llena el día de felicidad. Miramos atrás y no teníamos ni idea a dónde íbamos. Hoy celebridades de nuestro país eligen probar nuestros productos, eso nos llena el alma”, concluyen.

Datos de contacto: Instagram y Facebook: @viandasfastfoodgourmet // WhatsApp (1537255653)