Wara López: La Micropigmentación como Herramienta de Transformación y Autoconfianza

• Wara, ¿qué te llevó a especializarte en micropigmentación y qué te apasiona de este arte?

Es interesante esta pregunta, y se remonta al inicio de la pandemia. En ese tiempo, estaba retomando la carrera de medicina que había pospuesto por diferentes motivos personales, pero con la pandemia surgieron muchas dudas sobre si realmente quería seguir esa carrera, ya que en ese momento el personal de salud era repudiado incluso hasta en sus hogares. Con ese contexto, y estando en primera línea de batalla como enfermera, me cuestioné mucho sobre si estudiar medicina o no. Todos los que somos trabajadores de salud nos vimos profundamente afectados por el inicio de la pandemia y la manera en que nos trataron. Fue entonces cuando decidí abocarme a la rama de la estética. Desde mis inicios, me había encantado el mundo del maquillaje, y por eso hice un curso de maquillaje profesional en una escuela prestigiosa. Sin embargo, sentía que necesitaba algo más, y buscando otras alternativas para seguir aprendiendo, me encontré con el mundo de la micropigmentación. Me especialicé y tomé varios cursos de micropigmentación avanzada para poder ofrecer el mejor servicio a las personas que me eligen día a día.

La micropigmentación es un arte maravilloso, ya que, con las técnicas avanzadas que existen hoy en día, podemos brindar a nuestros clientes los resultados que buscan: naturales, de reconstrucción, ya sea en labios leporinos, cejas o ojos con alopecia. Con tan solo un procedimiento, podemos devolverles su autoestima, su seguridad y, sobre todo, su amor propio. ¡Eso es lo que realmente me apasiona de este mundo! Me hace feliz ser parte del cambio de imagen que las personas buscan cuando llegan a mi estudio.

• ¿Cuáles son los servicios más populares en Wara López Studio y qué tendencias observas en micropigmentación actualmente?

Mis clientas generalmente llegan a mí por recomendación de personas que tuvieron una buena experiencia conmigo o por una mala experiencia en otro lugar. Por ejemplo, algunas llegan después de haberse hecho extensiones de pestañas en otros sitios, donde por diferentes motivos, ya sea por la retención o por otros factores, no obtuvieron los resultados esperados. Otro servicio que suelen solicitarme es la micropigmentación de cejas, delineado de ojos y labios. Cuando inician con un procedimiento, muchas veces luego quieren realizarse otro.

Una de las tendencias más destacadas, y que será el boom en los próximos años, serán las cejas hiperrealistas o hairstroke. Esta técnica es similar al microblading en su resultado final, pero muy diferente en cuanto a técnica y durabilidad. Otra tendencia que se viene es el delineado con sombra (tipo maquillaje), que, con el tiempo, hará que técnicas como el microblading o los delineados clásicos queden atrás.

• El proceso de micropigmentación es muy personal. ¿Cómo te aseguras de que cada clienta se sienta cómoda y satisfecha con el resultado final?

Cada persona que se dedica a la micropigmentación tiene una técnica particular, y por supuesto, sus resultados también son diferentes. En mi caso, la comunicación con la clienta es fundamental. Siempre trato de conocer qué tiene en mente o cómo quiere verse con el resultado final. La base de todo es entender sus deseos y expectativas sobre su futura imagen. De esta manera, puedo aplicar diferentes técnicas y conocimientos para lograr el resultado final y asegurarme de que la clienta se vaya satisfecha y feliz.

• En un campo de constante evolución, ¿cómo te mantenes actualizada con las últimas técnicas y tendencias en micropigmentación?

La única forma de mantenerse actualizada en cuanto a técnicas y productos de vanguardia es estar en constante formación. A nivel mundial, la micropigmentación está avanzando a grandes pasos, y en Argentina, apenas están llegando algunas técnicas avanzadas. Aquí aún se suele escuchar mucho sobre el microblading, que en su origen fue un gran boom, pero actualmente existen técnicas mucho más avanzadas que la mayoría de las personas desconoce.

• ¿Qué consejos darías a quienes están considerando someterse a un procedimiento de micropigmentación por primera vez?

Mi recomendación para quienes desean realizarse micropigmentación, ya sea en sus cejas, ojos o labios, es siempre fijarse en los resultados finales del artista. No se dejen llevar solo por el precio, que es lo que muchas veces se tiene en cuenta antes de decidir dónde y con quién hacerse el procedimiento. El valor del procedimiento no debe ser la prioridad; lo más importante es la formación del artista y los productos que va a utilizar en su rostro.

Hay que tener en cuenta que la micropigmentación en el rostro tiene una durabilidad de entre 3 y 4 años, y dependiendo del trabajo, a veces puede ser necesario realizar una remoción si los resultados no son los esperados. Es nuestro rostro, es nuestra piel, y así como cuidamos otros aspectos de nuestra vida, también debemos ser conscientes de hacerlo a la hora de someterse a este tipo de procedimientos.

