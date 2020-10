¡Whisky! Fotografía: las fotos ideales para tu mascota

Las mascotas son, sin duda, un miembro más de la familia y la fotógrafa bahiense, Florencia Belenguer, así lo entiende también. Ella es una apasionada por la naturaleza, las mascotas y la fotografía, por lo que decidió unir todas sus pasiones en un solo lugar: Whisky Fotografía. Hoy la emprendedora conversa con CARAS y nos cuenta sobre su proyecto. “Buscaba formar un espacio que refleje el amor por nuestros animales. Considero que no hay nada más lindo que tener un buen retrato de nuestra mascota en el mejor lugar de la casa, y no todos tienen la posibilidad de sacar buenas fotos, es por eso que deciden delegar en mí esa difícil tarea”, afirma.

¿Cómo nació la marca y cuál es su finalidad?

Descubrí mi pasión por la fotografía desde muy pequeña, y hace unos diez años se me ocurrió ofrecer este servicio a la gente que no tiene la posibilidad de sacarle buenas imágenes a sus mascotas. Ofrezco sesiones fotográficas para mascotas al aire libre y el objetivo es ofrecer un excelente servicio. Busco, por un lado, que sea una experiencia nueva e inolvidable y, por otro, que de ello quede inmortalizado el mejor de los recuerdos.

¡Las mascotas son, sin duda, un miembro más de la familia! Pueden ser grandes, chicos, peludos, altos, bajos, cruza, de raza, dormilones o revoltosos. Independientemente de sus características no hay duda de que el amor que se le tiene a una mascota crece día a día. Ellos comparten con nosotros actividades, trabajo y viajes. ¡Tienen que formar parte de los retratos familiares!

¿Cuál consideras que es tu diferencial?

Considero que mis imágenes son diferentes porque en ellas puede observarse el trabajo y la dedicación que le pongo a mi profesión. Cada imagen es única, tiene su toque mágico y las sesiones son siempre muy bien recordadas por mis clientes. La clave está en la luz natural y en buscar obtener el mejor resultado con las condiciones dadas. ¡Todos los participantes de las sesiones disfrutan! Tanto para las mascotas y para los miembros humanos de la familia es un paseo, una experiencia diferente.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Las satisfacciones que me da este proyecto son muchas. Me permite potenciar mi lado creativo, expresar artísticamente mi amor por la fotografía y los animales y principalmente ofrezco felicidad a mis clientes. ¡Detrás de cada mascota hay una historia y personas que me hace feliz conocer! Cada sesión es un nuevo desafío: nuevas locaciones y perros con diferentes personalidades. Y con esa información tengo que lograr imágenes que trasmitan sentimientos y emociones, no solo para los participantes de la sesión, sino para quienes miran las imágenes y me siguen en redes sociales.

Me satisface seguir aprendiendo y perfeccionándome en la fotografía y que eso pueda verse en mi trabajo. Mi objetivo es lograr una imagen única uniendo estética y técnica.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente? ¿Qué inquietudes o pedidos les acercan?

¡He generado vínculos hermosos con mis clientes! Tanto con los modelos como con sus dueños y a muchos los veo frecuentemente. Mis modelos son muy variados: cachorros, jóvenes y muchos viejitos hermosos que no quieren quedarse sin vivir la experiencia de una sesión conmigo. Me contactan principalmente para retratar a sus mascotas en su vida cotidiana, pero también en situaciones especiales como cachorros recién nacidos, adopciones, adultos mayores e incluso cumpleaños. He hecho sesiones cumpleañeras con globos y bonetes.

¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Quiero seguir aprendiendo y perfeccionándome. Llegar a brindarle mis retratos a mascotas de todas partes del mundo. También, apunto a que mi trabajo sirva para ayudar a tomar conciencia de la magia de lo cotidiano, al valor y la belleza de las cosas simples y de los seres que nos rodean. Que se pueden lograr las imágenes más lindas en los lugares menos esperados.

Y, por último, quiero destacar que nuestras mascotas son únicas. Me gustaría que se vuelva a la costumbre de la imagen impresa en papel. El poder de una imagen impresa en nuestra mano es inimaginable…

Datos de contacto: Florencia Belenguer – Fotógrafa y creadora de ¡Whisky! Fotografía de Mascotas - Tel: 0291 155048811 - Mail: whiskyfotografiademascotas@gmail.com - Facebook: /whiskyfotografiademascotas/ - Instagram: /whiskyfotografiademascotas/.