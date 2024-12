Tras el anuncio del regreso de Erreway, la banda pop surgida de la ficción de Cris Morena "Rebelde Way", el galán dosmilero Benjamín Rojas compartió una imagen que refleja su realidad después de más de veinte años de la famosa tira televisiva. El actor formó una familia con la actriz y cineasta, Martina Sánchez Acosta y se convirtieron en padres en 2018.

La pareja comparte una pequeña hija de seis años llamada Rita y junto con ella en redes sociales comparten sus momentos más divertidos en familia. Benjamín Rojas recientemente dejó ver el amor que le tiene a su retoño con un posteo en donde le dedica unas emotivas palabras.

Así está hoy Rita, la hija de Benjamín Rojas

Nacida un 21 de diciembre del año 2018, la pequeña sagitariana a pesar de su corta edad dejó ver su divertido carácter. Desde bailar junto con su padre y hasta ponerse unos lentes de sol negros para hacer caras. La primogénita del actor demostró llevar los genes dramáticos de la familia Rojas.

Asimismo, su padre también toca la guitarra junto con ella y la filmó en ocasiones cantando al son de su música. La joven que actualmente ya tiene seis años, desde los tres que musicaliza la casa del actor con Martina Sánchez Acosta. Esta última además de ser la pareja de Benjamín Rojas desde hace más de once años, también tiene con él una pastelería.

Recientemente el hombre que encarnó al personaje de Pablo Bustamante en Rebelde Way y Bautista Arce en Chiquititas, publicó una imagen el pasado 6 de diciembre descansando a orillas del río junto con Rita. "Todos los días espero esto: que de golpe venga y me abrace. Fa…éxtasis", escribió el actor intentando poner en palabras el amor que le tiene a su hija única. "Me parece que ya se dio cuenta el poder que tiene en sus manos", agregó.

Benjamín Rojas retrató el fuerte vínculo padre e hija que tiene con Rita Rojas. Esta última demostró su faceta más cariñosa con un fuerte abrazo a su padre desde un banco de madera a orillas del río. Con una vincha y un pequeño abrigo blanco, la hija del intérprete y de la cineasta dejó ver cuanto creció desde 2018 a la actualidad. Con el comienzo del 2025, la pequeña cumplirá el próximo 21 de diciembre los siete años. Y mientras tanto, el actor esperará su triunfal regreso de la banda de Cris Morena.

C.G