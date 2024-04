Charlotte Caniggia, hija de Claudio Paul y Mariana Nannis, pasó por +Caras y junto a Héctor Maugeri realizaron un repaso por su vida, en Caras Tv.

La hermana de Alexander manifestó que le gustaba el "chonguito" en relación a su pasado en el cual disfrutó de experimentar y salir de fiesta.

"Me gustaban los chongos, ahora me gusta mi marido”, soltó Charlotte acerca de sus preferencias pasadas y las que posee en la actualidad.

"Al chongo hay que tenerlo bien lejos, trae muchos problemas", continuó diciendo sobre el tema en cuestión.

Charlotte Caniggia junto Héctor Maugeri y Liliana Castaño.

Por consiguiente, continuó dando su veredicto respecto de lo que hay que hacer con el "chongo" y manifestó: "Hay que usarlo y tirarlo a la basura. Ahora soy una mujer casada".

"Ver qué hombre quiero a mi lado y no cometer los mismos errores del pasado", concluyó en cuanto a este tópico.

Charlotte Caniggia y su tiempo en pareja que es récord

Cabe recordar que la bailarina se encuentra en pareja con Roberto Storino, quien tiene en su haber una empresa que se encarga del alquiler de autos en Miami, Estados Unidos.

"Todo un récord. Nos llevamos bien somos muy parecidos somos bastante antisociales", expresó la mediática en relación a los años que lleva en pareja.

Además, confesó que ya no sale tanto a bailar y que dejó de lado el alcohol en comparación a su juventud.

"Yo no tomo nada de alcohol. Desde octubre no salgo a bailar", sostuvo Charlotte Caniggia.

Por último, reconoció que el post salida le cuesta mucho y que "no es como los 20 ahora la resaca me dura cuatro días, ya no es como antes que tomaba y no pasaba nada".

