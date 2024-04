Charlotte Cannigia, hija de Claudio Paul y Mariana Nannis, fue una de las nuevas invitadas del ciclo de entrevistas +Caras, por Caras Tv, para repasar parte de su vida y actualidad.

La cantante no escapó de su esencia controversial y expresó su visión en relación a la música actual y la de antes, además de dar su veredicto sobre algunos artistas exitosos de hoy.

"He visto shows de todas: María Becerra, Lali Espósito y todas cantan mal, o sea, sin el autotune. Tienen una ayudita", soltó Charlotte en relación a dos de las cantantes que más convocan actualmente.

Frente a la consulta de Héctor Maugeri, director de la Revista Caras, de si se animaría a componer por su cuenta manifestó que "ni en pedo".

Charlotte Caniggia.

Luego, el conductor le preguntó acerca de si transformaría el dolor en una canción al estilo de Tini Stoessel y respondió: “Todo es marketing, las letras son feas. No siento que eso es música, es toda mierda lo que escucha la gente".

Charlotte Caniggia y su crítica al contenido de las letras de la actualidad

La bailarina y hermana de Alexander Caniggia fue más allá en cuanto a su opinión y analizó las composiciones que llevan a cabo los cantantes que son elegidos por los jóvenes.

En esta sintonía, Charlotte Caniggia lo ubicó en contexto a Héctor Maugeri, conductor de +Caras, y le contó algunas cuestiones que tiene en su interior las letras de hoy en día.

Charlotte Caniggia.

Las palabras que resaltaron son "droga" y sexo" en relación a los tópicos o temas que son bases de muchas canciones.

"Las letras son feas para los jóvenes no dan mensajes positivos, las letras son estúpidas, boludas. La música de hoy en día no me gusta", concluyó Charlotte sobre su parecer de la música actual.

BL