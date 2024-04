Chloé Bello, quien fue la última pareja de Gustavo Cerati, confesó en +Caras, por Caras Tv, junto a Héctor Maugeri cómo fueron los últimos instantes que compartió con su ex pareja.

La modelo de 36 años, en relación al estado en el que se encontraba siendo atendido, comentó: "No lo estaban atendiendo bien donde estaba internado".

"Lo tenían como que estaba descompensado con suero, como si fuera algo liviano. Ese momento en que lo ví fueron los últimos suspiros", soltó en sintonía al estado en el que observó a Cerati.

Luego, reveló: "Me reconoció pero sin hablar. Me acosté en la camilla con él, haciendo cucharita. Me agarró la mano, sin palabras dijimos todo”.

Chloé Bello y Héctor Maugeri.

Por último, expresó que él se dio cuenta que ella estaba ahí, se abrazaron y no había nada más que hablar.

Su lejanía y empeoramiento del estado de salud de Gustavo Cerati

Al momento de la consulta por parte de Héctor Maugeri, conductor de +Caras, se notó la forma y el recuerdo imborrable y de amor que Chloé Bello guarda del ex cantante de Soda Stereo.

"Cuando me alejé, el panorama fue empeorando. Empezó a retirarse", sostuvo la modelo con el dolor lógico de haber perdido a una persona muy importante en su vida.

Chloé Bello.

Posteriormente, afirmó: “El 15 de mayo de 2010 su alma se fue a descansar. Todo lo que vino después fue una estirada”.

La actriz recuerda con mucha cariño a uno de los cantantes que más masividad logró concentrar en la Argentina y en muchas partes del mundo.

